Премьер-лига
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Стало известно место проведения матча 17-го тура УПЛ Динамо - Минай
Киевляне возвращают долг сопернику
Стало известно место проведения поединка 17-го тура Премьер-лиги между "Динамо"и "Минай".
Как сообщает сайт УПЛ, игра состоится 7 марта в Ужгороде на стадионе "Авангард". Начало - в 14:00.
Напомним, в первом круге команды сыграли в Киеве - тогда закарпатцы пошли навстречу киевскому клубу, который 23 и 29 сентября проводил матчи плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Гента". Поэтому в этот раз номинально домашний матч "Динамо" проведет на выезде.
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Источник:УПЛ
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