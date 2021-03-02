Стало известно место проведения матча 17-го тура УПЛ Динамо - Минай

Стало известно место проведения поединка 17-го тура Премьер-лиги между "Динамо"и "Минай".

Как сообщает сайт УПЛ, игра состоится 7 марта в Ужгороде на стадионе "Авангард". Начало - в 14:00.

Напомним, в первом круге команды сыграли в Киеве - тогда закарпатцы пошли навстречу киевскому клубу, который 23 и 29 сентября проводил матчи плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Гента". Поэтому в этот раз номинально домашний матч "Динамо" проведет на выезде.