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Когда продадут Супрягу? Халат Милевского #16

Премьер-лига
(3 голосов)

Премьера нового выпуска

Когда продадут Супрягу? Халат Милевского #16

Фото - Халат Милевского

UA-Футбол
Новина українською

"Халат Милевского", взяв очередную паузу, снова возвращается. За последнюю неделю случилось немало интересных событий, мимо которых нельзя пройти стороной.

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Александр Рыженко и Георгий Грошев снова с вами и обсуждают украинский футбол. Сегодня мы поговорим об украинских грандах и их последних матчах. Также мы не обделили вниманием жребий 1/8 финала Лиги Европы.

Тайм-коды:

  • 00:00 - Приветствие
  • 00:54 - Мы рады, что болельщики вернулись на стадионы
  • 04:17 - "Шахтер" сам виноват в своем поражении
  • 06:55 - Почему в основе играет Тайсон?
  • 09:40 - Победный гол "Зари" пришел в самый неочевидный момент
  • 11:38 - Аллахяра нужно выкупать
  • 14:39 - На что рассчитывает руководство "Зари"?
  • 16:39 - Разбираем очередную неубедительную игру "Шахтера"
  • 21:44 - Игра "Шахтер" - "Динамо" в апреле - ключевая в битве за титул
  • 22:47 - Странное судейство в последнем матче "Динамо"
  • 24:57 - Фактор Луческу в успехах Киева
  • 27:36 - Что с Владиславом Супрягой?
  • 34:00 - Суркис не умеет отпускать игроков
  • 36:57 - Ситуация с форвардами в "Шахтере" и "Динамо"
  • 39:28 - Есть ли шансы у Каштру в игре против Фонсеки?
  • 51:17 - "Динамо" и "Вильярреал" - кто кого?

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

Читайте такжеПодписывайтесь на "Халат Милевского" в телеграм!

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

Читайте такжеЗаря Шахтеру не Маккаби, месть Барсы, защита Ромы, прессинг-засуха Челси и МЮ. Аудиомнение #74
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Супряга Халат Милевского
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Комментарии (2)
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Бутига (Чернигов)
03.03.2021 в 16:28
Хорошая работа.Тема супермегазвезды Тете не отражена.
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usovvictor (Kharkov)
02.03.2021 в 19:34
...ну нет пока замены, а Луческу зациклился на нем, ...и что? Может прорвет свою "робость", станет мужчиной наконец, если нет, ...только в аренду или на продажу...
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