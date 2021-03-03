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Когда продадут Супрягу? Халат Милевского #16
Премьера нового выпуска
Фото - Халат Милевского
"Халат Милевского", взяв очередную паузу, снова возвращается. За последнюю неделю случилось немало интересных событий, мимо которых нельзя пройти стороной.
Александр Рыженко и Георгий Грошев снова с вами и обсуждают украинский футбол. Сегодня мы поговорим об украинских грандах и их последних матчах. Также мы не обделили вниманием жребий 1/8 финала Лиги Европы.
Тайм-коды:
- 00:00 - Приветствие
- 00:54 - Мы рады, что болельщики вернулись на стадионы
- 04:17 - "Шахтер" сам виноват в своем поражении
- 06:55 - Почему в основе играет Тайсон?
- 09:40 - Победный гол "Зари" пришел в самый неочевидный момент
- 11:38 - Аллахяра нужно выкупать
- 14:39 - На что рассчитывает руководство "Зари"?
- 16:39 - Разбираем очередную неубедительную игру "Шахтера"
- 21:44 - Игра "Шахтер" - "Динамо" в апреле - ключевая в битве за титул
- 22:47 - Странное судейство в последнем матче "Динамо"
- 24:57 - Фактор Луческу в успехах Киева
- 27:36 - Что с Владиславом Супрягой?
- 34:00 - Суркис не умеет отпускать игроков
- 36:57 - Ситуация с форвардами в "Шахтере" и "Динамо"
- 39:28 - Есть ли шансы у Каштру в игре против Фонсеки?
- 51:17 - "Динамо" и "Вильярреал" - кто кого?
"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.
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