Когда продадут Супрягу? Халат Милевского #16

"Халат Милевского", взяв очередную паузу, снова возвращается. За последнюю неделю случилось немало интересных событий, мимо которых нельзя пройти стороной.

Александр Рыженко и Георгий Грошев снова с вами и обсуждают украинский футбол. Сегодня мы поговорим об украинских грандах и их последних матчах. Также мы не обделили вниманием жребий 1/8 финала Лиги Европы.

Тайм-коды:

00:00 - Приветствие

00:54 - Мы рады, что болельщики вернулись на стадионы

04:17 - "Шахтер" сам виноват в своем поражении

06:55 - Почему в основе играет Тайсон?

09:40 - Победный гол "Зари" пришел в самый неочевидный момент

11:38 - Аллахяра нужно выкупать

14:39 - На что рассчитывает руководство "Зари"?

16:39 - Разбираем очередную неубедительную игру "Шахтера"

21:44 - Игра "Шахтер" - "Динамо" в апреле - ключевая в битве за титул

22:47 - Странное судейство в последнем матче "Динамо"

24:57 - Фактор Луческу в успехах Киева

27:36 - Что с Владиславом Супрягой?

34:00 - Суркис не умеет отпускать игроков

36:57 - Ситуация с форвардами в "Шахтере" и "Динамо"

39:28 - Есть ли шансы у Каштру в игре против Фонсеки?

51:17 - "Динамо" и "Вильярреал" - кто кого?

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

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