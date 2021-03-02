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ПФК Львов назначил нового главного тренера

Премьер-лига
(5 голосов)

Наставником львовского клуба будет Анатолий Бессмертный

ПФК Львов назначил нового главного тренера

ПФК Львов

Новина українською

Анатолий Бессмертный назначен новым главным тренером ПФК "Львов". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новому наставнику помогать также будет Эдуард Павлов.

Последним клубом 52-летнего специалиста была команда Второй лиги "Черкащина". Также Бессмертный тренировал такие клубы как: "Днепр" (Черкассы), ФК "Полтава" и "Полесье" (Житомир).

Напомним, после 16-ти туров "Львов" имеет в своем активе 12 очков и вместе с "Ингульцем" делит последнее место текущего розыгрыша Премьер-лиги.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
ПФК Львов

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Комментарии (27)
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diaigor (Львів)
02.03.2021 в 21:36
Керівництво клубу думає, що тренер буде грати замість гравців...
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0
0
Термит (Киев)
02.03.2021 в 18:34
Зря Шумского уволили, 11 очков принес за 9 матчей. Результат середняка. До него было 1 в пяти...
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+3
-2
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
02.03.2021 в 17:52
Думаю місяць попрацює...
Ответить
+1
-4
LAZ E183 (Рига)
02.03.2021 в 18:12
А ти не думай, дивись на свого Вовчука, Тлумака і тішся. Помилка природи.
Ответить
+2
-1
avatar
Prideman (Lviv)
02.03.2021 в 20:35
думати це не про тебе...
Ответить
+1
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
02.03.2021 в 22:24
...Унітази всі вже помив панам??
Ответить
0
0
avatar
Saturn (Киев)
02.03.2021 в 17:31
Фамилия звучит солидно
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+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
02.03.2021 в 17:04
О! Солидное усиление на капитанском мостике!!! Под задачу вернуться во вторую лигу )))??
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+2
-2
sergkir
02.03.2021 в 19:09
Бессмертный со второй лиги вывел ФК Полтаву в высший дивизион, но не судьба была показать свои силы.
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+3
0
sergkir
02.03.2021 в 19:11
Чем отличается наш Рябоконь двумя годами раньше? И где сейчас в таблице Десна?)
Ответить
+3
0
LAZ E183 (Рига)
02.03.2021 в 21:42
От власне. Безсмертний фаховий тренер насправді.
0
0
LAZ E183 (Рига)
02.03.2021 в 21:44
Десна зараз дуже сильно стоїть завдяки Рябоконю.
0
0
LAZ E183 (Рига)
02.03.2021 в 21:45
Ну і на додачу, Безсмертний вивів Полісся в першу лігу, взяв знекровлену Черкащину, і за пару місяців команда вийшла на 4-5 місце в Другій лізі, до того не перемагаючи півроку.
+1
-1
VladKoval61 (Херсон)
02.03.2021 в 16:32
боюсь что пользи от него львову не будет
Ответить
+3
-4
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
02.03.2021 в 16:07
Він ФеКал заведе в другу лігу...
Ответить
+2
-7
avatar
Prideman (Lviv)
02.03.2021 в 20:34
не набридло тут обливати лайном львівські команди? Думаєш комусь цікаво твою маячню читати?
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+3
0
Vixi73 (Uzhgorod)
02.03.2021 в 16:05
С такой фамилией во Львов нельзя,нада переименовать на Безсмертний))
Ответить
+1
-3
TarasLviv2019 (LVIV)
02.03.2021 в 15:59
Готуються до вильоту в першу лігу? тренер знається на перших і других лігах. Сподіваюсь, що всте-таки не вилетять..
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+2
-2
LAZ E183 (Рига)
02.03.2021 в 18:19
Цей тренер вивів ФК Полтава з 2 ліги в УПЛ.
Ответить
+3
0
sergkir
02.03.2021 в 19:06
Я дико извиняюсь, а кого Шумский тренировал?Или сам где играл?
Ответить
+1
-1
LAZ E183 (Рига)
02.03.2021 в 19:24
Та от власне, що тренував хіба що областників і Ниву в 2 лізі, і грав лише в посередніх командах.
+3
0
sergkir
02.03.2021 в 19:46
LAZ E183 Я фамилию Шумский первый раз услышал в ФК Львов!
+1
-1
LAZ E183 (Рига)
02.03.2021 в 21:42
Він грав в 90х в Карпатах, Ниві, Вересі, потім грав на область.
0
0
LAZ E183 (Рига)
02.03.2021 в 15:40
Тренер нормальний. Успіхів, Анатолію!
Ответить
+3
-4
Ten0N (Leopolis)
02.03.2021 в 15:30
У Вереса знову новий тренер
Ответить
+6
-3
avatar
Prideman (Lviv)
02.03.2021 в 20:36
ти краще визначся за які з трьох карпат тепер вболівати.
Ответить
+2
0
LAZ E183 (Рига)
02.03.2021 в 21:46
Є ще четверті в Кам'янка-Бузьці...
+1
0


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