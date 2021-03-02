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ПФК Львов назначил нового главного тренера
Наставником львовского клуба будет Анатолий Бессмертный
ПФК Львов
Анатолий Бессмертный назначен новым главным тренером ПФК "Львов". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новому наставнику помогать также будет Эдуард Павлов.
Последним клубом 52-летнего специалиста была команда Второй лиги "Черкащина". Также Бессмертный тренировал такие клубы как: "Днепр" (Черкассы), ФК "Полтава" и "Полесье" (Житомир).
Напомним, после 16-ти туров "Львов" имеет в своем активе 12 очков и вместе с "Ингульцем" делит последнее место текущего розыгрыша Премьер-лиги.
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