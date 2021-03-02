ПФК Львов назначил нового главного тренера

Анатолий Бессмертный назначен новым главным тренером ПФК "Львов". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новому наставнику помогать также будет Эдуард Павлов.

Последним клубом 52-летнего специалиста была команда Второй лиги "Черкащина". Также Бессмертный тренировал такие клубы как: "Днепр" (Черкассы), ФК "Полтава" и "Полесье" (Житомир).

Напомним, после 16-ти туров "Львов" имеет в своем активе 12 очков и вместе с "Ингульцем" делит последнее место текущего розыгрыша Премьер-лиги.