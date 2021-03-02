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Анатолий Бессмертный: Надо поднимать команду выше в турнирной таблице. Львов этого заслуживает
Новый наставник львовского клуба - о своем назначении
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Новый главный тренер ПФК "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал свое назначение.
"Мне очень приятно оказаться снова во Львове, где начинался мой путь в большой футбол. Конечно, есть и небольшое волнение, принял такую команду. Команду с амбициями, достаточно неплохую. Впрочем, ситуация, конечно, у клуба сейчас не из лучших. Тем не менее, будем работать. Надо поднимать команду выше в турнирной таблице. "Львов" этого заслуживает.
Надеюсь, ребята примут те идеи, тенденции футбола, мы будем им предлагать. Конечно, нужно будет улучшать игру в всех аспектах. Как в игре в обороне, так и в атакующей работе, в частности, также и в переходах. Впереди много работы", - отметил Анатолий Бессмертный.
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