Анатолий Бессмертный: Надо поднимать команду выше в турнирной таблице. Львов этого заслуживает

Новый главный тренер ПФК "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал свое назначение.

"Мне очень приятно оказаться снова во Львове, где начинался мой путь в большой футбол. Конечно, есть и небольшое волнение, принял такую ​​команду. Команду с амбициями, достаточно неплохую. Впрочем, ситуация, конечно, у клуба сейчас не из лучших. Тем не менее, будем работать. Надо поднимать команду выше в турнирной таблице. "Львов" этого заслуживает.

Надеюсь, ребята примут те идеи, тенденции футбола, мы будем им предлагать. Конечно, нужно будет улучшать игру в всех аспектах. Как в игре в обороне, так и в атакующей работе, в частности, также и в переходах. Впереди много работы", - отметил Анатолий Бессмертный.