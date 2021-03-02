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Анатолий Бессмертный: Надо поднимать команду выше в турнирной таблице. Львов этого заслуживает

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый наставник львовского клуба - о своем назначении

Анатолий Бессмертный: Надо поднимать команду выше в турнирной таблице. Львов этого заслуживает

google.co.uk

Новина українською

Новый главный тренер ПФК "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал свое назначение.

"Мне очень приятно оказаться снова во Львове, где начинался мой путь в большой футбол. Конечно, есть и небольшое волнение, принял такую ​​команду. Команду с амбициями, достаточно неплохую. Впрочем, ситуация, конечно, у клуба сейчас не из лучших. Тем не менее, будем работать. Надо поднимать команду выше в турнирной таблице. "Львов" этого заслуживает.

Надеюсь, ребята примут те идеи, тенденции футбола, мы будем им предлагать. Конечно, нужно будет улучшать игру в всех аспектах. Как в игре в обороне, так и в атакующей работе, в частности, также и в переходах. Впереди много работы", - отметил Анатолий Бессмертный.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
ПФК Львов

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
02.03.2021 в 19:09
пока чемодан не распоковывай--всякое может быть
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0
-2
LAZ E183 (Рига)
02.03.2021 в 15:44
Все вірно сказав. При всій повазі до Шумського, недопрацювання в тактиці, на жаль, були, і немало. І досвідчений тренер одразу ж звернув увагу на розриви в лініях. Про чимало огріхів в тактиці ФК Львова скаже будь-хто, хто вивчав футбольну тактику. Звісно, кидалося в очі і використання гравців не на своїх позиціях, особливо Грися. Чому я акцентую на це увагу? Тому, що через це було пропущено немало голів. Але це реально виправити.
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