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Во благо сборной. Поединок 17-го тура Рух - Десна на Арене Львов не состоится
Газон Арены Львов находится не в лучших кондициях
fcrukh.com
Поединок 17 тура УПЛ между "Рухом" и "Десной", который намечен на 6 марта, на "Арене Львов" не состоится.
Побывавшие первого марта с инспекционной проверкой на "Арене Львов" представители УАФ и УПЛ имели возможность убедиться, что газон находится не в лучшем состоянии и необходимо срочно приложить максимум усилий, чтобы он соответствовал всем требованиям.
Именно на "Арене-Львов" в конце марта
Поэтому о проведении на "Арене-Львов" матча между "Рухом" и "Десной" не может быть и речи.
Интересно, что по имеющейся информации, на этот матч львовским клубом было продано уже больше 500 билетов. ФК "Рух" делает все, чтобы поединок состоялся во Львове на стадионе университета физической культуры. Запасной вариант – стадион "Авангард" в Луцке.
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