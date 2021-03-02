  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Во благо сборной. Поединок 17-го тура Рух - Десна на Арене Львов не состоится
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Во благо сборной. Поединок 17-го тура Рух - Десна на Арене Львов не состоится

Премьер-лига
(1 голосов)

Газон Арены Львов находится не в лучших кондициях

Во благо сборной. Поединок 17-го тура Рух - Десна на Арене Львов не состоится

fcrukh.com

Новина українською

Поединок 17 тура УПЛ между "Рухом" и "Десной", который намечен на 6 марта, на "Арене Львов" не состоится.

Побывавшие первого марта с инспекционной проверкой на "Арене Львов" представители УАФ и УПЛ имели возможность убедиться, что газон находится не в лучшем состоянии и необходимо срочно приложить максимум усилий, чтобы он соответствовал всем требованиям.

Именно на "Арене-Львов" в конце марта национальная сборная Украины должна сыграть отборочные матчи чемпионата мира против команд Финляндии и Казахстана.

Поэтому о проведении на "Арене-Львов" матча между "Рухом" и "Десной" не может быть и речи.

Интересно, что по имеющейся информации, на этот матч львовским клубом было продано уже больше 500 билетов. ФК "Рух" делает все, чтобы поединок состоялся во Львове на стадионе университета физической культуры. Запасной вариант – стадион "Авангард" в Луцке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Арена Львов Десна (Чернигов) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.03.2021 в 00:05
А стадион Украина?
Ответить
0
0
vlapa (Киев)
02.03.2021 в 23:35
Во благо сборной защитать техническое поражение Руху
Ответить
0
0
DK с 6 лет (Киев)
02.03.2021 в 18:02
На Олимпийском играют соазу два клуба еще и в еврокубках и все в порядке, а тут...
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
02.03.2021 в 17:08
Отлично, как всегда... И куда ехать Десне, в каком городе заказывать отель )) ???
Ответить
+5
0
trafalgar (Запорожье)
02.03.2021 в 17:14
в Киеве на Банникова
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...