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Шастал: В матче с Ворсклой вроде бы все шло по нашему сценарию, но опять досадные ошибки, ВАР
Горожане уступили в важном матче
ФК Александрия
Нападающий "Александрии" Дмитрий Шастал в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Мы хорошо играли. Выходили на второй тайм забивать два мяча и побеждать эту команду. Удалось забить. Вроде бы все шло по нашему сценарию, но опять досадные ошибки, ВАР...
Я не берусь сейчас говорить насчет пенальти. Наверное был, если два арбитра посмотрели и сделали такой вердикт", - сказал Шастал.
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Источник:ТК Футбол
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DK с 6 лет (Киев)
02.03.2021 в 17:57
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