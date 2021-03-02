Шастал: В матче с Ворсклой вроде бы все шло по нашему сценарию, но опять досадные ошибки, ВАР

Нападающий "Александрии" Дмитрий Шастал в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:3) в матче 16-го тура УПЛ.

"Мы хорошо играли. Выходили на второй тайм забивать два мяча и побеждать эту команду. Удалось забить. Вроде бы все шло по нашему сценарию, но опять досадные ошибки, ВАР...

Я не берусь сейчас говорить насчет пенальти. Наверное был, если два арбитра посмотрели и сделали такой вердикт", - сказал Шастал.