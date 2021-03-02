Нуриев: Если не стану лучшим бомбардиром УПЛ, то ничего страшного, переживем

Капитан " Миная " Анатолий Нуриев, который оформил "дубль" в матче 16 тура чемпионата УПЛ с "Олимпиком" (2:1), рассказал о приоритетной цели в нынешнем сезоне.

"Перед началом чемпионата УПЛ я не скрывал, что очень хочу забить десять мячей, сейчас в моем активе – восемь, хотя после возобновления сезона голы даются очень тяжело. Я это объясняю тем, что в "Минае" много зимних новичков и нам еще нужно время для сыгранности.

Далеко не все получалось у нас и в последнем поединке с "Олимпиком", но сумели дотерпеть и отпраздновали очень важную победу. Мне снова не удалось забить с игры, а вот с реализацией пенальти, один из которых заработал сам – получилось. Сложнее было со вторым пробитием с "точки", поскольку в первом случае вратарь гостей был близок к тому, чтобы отразить удар. Решил пробивать в противоположный угол и не прогадал. Прицел не подвел. Хотя в целом нельзя сказать, что я сыграл по максимуму, наверное, потому, что действовал не на своей позиции – левого полузащитника.

Хуже всего, что в конце поединка, когда очень хотелось сохранить победный счет, я в пылу борьбы неудачно сыграл в подкате и был удален. Спасибо ребятам, которые, оставшись в меньшинстве, сумели выстоять и добыть очень важные три очка. Расстроило то, что из-за дисквалификации я не смогу помочь "Mинаю" в следующем календарном поединке – с киевским "Динамо". Именно матчи с грандом украинского футбола помогают определить, чего ты стоишь на самом деле.

Сейчас для "Миная" каждый поединок словно финальный. Если не стану лучшим бомбардиром, то ничего страшного, переживем. Главное, чтобы мои голы помогли команде удержаться в элитном дивизионе. Это – приоритетная цель", - сказал Нуриев.