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Маркевич: У Луческу большого выбора нет. Он обходится теми футболистами, которые есть под рукой

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо не идеально, но все-таки идет по сезону в лидерах УПЛ

Маркевич: У Луческу большого выбора нет. Он обходится теми футболистами, которые есть под рукой

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Глава комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал победу "Динамо" над "Львовом" (4:1) в матче 16-го тура УПЛ.

"Прогнозировалось, что киевляне выиграют. Не думаю, что в этом могли быть какие-то сомнения. Пошла игра у "Динамо" - хорошо, что забивают.

Мирча Луческу не имел возможности прибегнуть к ротации. Он обходится теми футболистами, которые есть под рукой. Большого выбора нет", - сказал Маркевич.

Напомним, что после 16 туров "Динамо" опережает "Шахтер" в турнирной таблице УПЛ на 4 пункта

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В статье: Мирча Луческу Мирон Маркевич ФК Львов Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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