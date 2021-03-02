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Маркевич: У Луческу большого выбора нет. Он обходится теми футболистами, которые есть под рукой
Динамо не идеально, но все-таки идет по сезону в лидерах УПЛ
fcdynamo.kiev.ua
Глава комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал победу "
"Прогнозировалось, что киевляне выиграют. Не думаю, что в этом могли быть какие-то сомнения. Пошла игра у "Динамо" - хорошо, что забивают.
Мирча Луческу не имел возможности прибегнуть к ротации. Он обходится теми футболистами, которые есть под рукой. Большого выбора нет", - сказал Маркевич.
Напомним, что после 16 туров "Динамо" опережает "Шахтер" в турнирной таблице УПЛ на 4 пункта
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