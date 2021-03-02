Маркевич: У Луческу большого выбора нет. Он обходится теми футболистами, которые есть под рукой

Глава комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал победу " Динамо " над "Львовом" (4:1) в матче 16-го тура УПЛ.

"Прогнозировалось, что киевляне выиграют. Не думаю, что в этом могли быть какие-то сомнения. Пошла игра у "Динамо" - хорошо, что забивают.

Мирча Луческу не имел возможности прибегнуть к ротации. Он обходится теми футболистами, которые есть под рукой. Большого выбора нет", - сказал Маркевич.