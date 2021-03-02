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Ворскла подписала 18-летнего африканского форварда

Премьер-лига
(3 голосов)

Конате Чериф приехал в Полтаву из Кот-д'Ивуара

Ворскла подписала 18-летнего африканского форварда

ФК Ворскла

Новина українською

Полтавская "Ворскла" подписала ивуарийского форварда Конате Черифа.

Официально о подписании клуб еще не объявил, однако профиль игрока уже есть в заявке "Ворсклы" на официальном сайте УПЛ.

Конате взял себе 95 игровой номер.

Известно о парне немного – 18-летний центрфорвард, который отличается высоким ростом (192 сантиметра).

По некоторым данным, это его первый профессиональный контракт в карьере.

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В статье: Ворскла (Полтава) Конате Чериф
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