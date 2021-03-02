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Ворскла подписала 18-летнего африканского форварда
Конате Чериф приехал в Полтаву из Кот-д'Ивуара
ФК Ворскла
Полтавская "
Официально о подписании клуб еще не объявил, однако профиль игрока уже есть в заявке "Ворсклы" на официальном сайте УПЛ.
Конате взял себе 95 игровой номер.
Известно о парне немного – 18-летний центрфорвард, который отличается высоким ростом (192 сантиметра).
По некоторым данным, это его первый профессиональный контракт в карьере.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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