Ворскла подписала 18-летнего африканского форварда

Полтавская " Ворскла " подписала ивуарийского форварда Конате Черифа.

Официально о подписании клуб еще не объявил, однако профиль игрока уже есть в заявке "Ворсклы" на официальном сайте УПЛ.

Конате взял себе 95 игровой номер.

Известно о парне немного – 18-летний центрфорвард, который отличается высоким ростом (192 сантиметра).

По некоторым данным, это его первый профессиональный контракт в карьере.