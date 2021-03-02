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Минай усилился защитником сборной Мали
Интересное усиление для закарпатцев
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Официально о подписании клуб еще не объявил, однако профиль игрока уже есть в заявке "Миная" на официальном сайте УПЛ.
Багайок взял себе 30 игровой номер.
Ранее выступал за африканские клубы в Мали и Тунисе.
Провел 8 матчей за сборную Мали, в которых забил 1 гол. Также ранее выступал за молодежные и юношеские команды своей страны.
Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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