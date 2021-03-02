Минай усилился защитником сборной Мали

" Минай " подписал 22-летнего левого защитника сборной Мали Сьяку Багайока.

Официально о подписании клуб еще не объявил, однако профиль игрока уже есть в заявке "Миная" на официальном сайте УПЛ.

Багайок взял себе 30 игровой номер.

Ранее выступал за африканские клубы в Мали и Тунисе.

Провел 8 матчей за сборную Мали, в которых забил 1 гол. Также ранее выступал за молодежные и юношеские команды своей страны.

Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.