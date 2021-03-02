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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера февраля
Проголосовать может каждый желающий
Анатолій Спиця
Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в феврале.
На звание лучшего игрока месяца претендуют Александр Гладкий ("Заря"), Павел Ориховский ("Колос"), Аллахьяр Сайядманеш ("Заря"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Андрей Тотовицкий ("Десна"), Валерий Федорчук ("Рух"), Артем Беседин ("Динамо"), Тете ("Шахтер").
В голосовании за топ-наставника участвуют Виталий Шумский ("Львов"), Игорь Йовичевич ("Днепр-1"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна").
Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.
Голосование продлится до 13:00 пятницы 5 марта.
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