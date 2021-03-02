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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера февраля

Премьер-лига
(2 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера февраля

Анатолій Спиця

Новина українською

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в феврале.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Александр Гладкий ("Заря"), Павел Ориховский ("Колос"), Аллахьяр Сайядманеш ("Заря"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Андрей Тотовицкий ("Десна"), Валерий Федорчук ("Рух"), Артем Беседин ("Динамо"), Тете ("Шахтер").

В голосовании за топ-наставника участвуют Виталий Шумский ("Львов"), Игорь Йовичевич ("Днепр-1"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 5 марта.

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В статье: Заря (Луганск) Валерий Федорчук Александр Гладкий ФК Львов Андрей Тотовицкий Игорь Йовичевич Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь Рух (Львов) Артем Беседин Колос (Ковалевка) Павел Ореховский Виктор Цыганков СК Днепр-1 Виталий Шумский Тете Алаххьяр Сайадманеш
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Комментарии (14)
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balamyt (Boston)
03.03.2021 в 03:31
Я бы отметил Дугласа . В успехах Днепр1 большая его заслуга..Он работал и за защиту и за нападение..Два раза в Фев. был в символической сборной туров
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0
0
ulych (Запоріжжя)
03.03.2021 в 01:05
Ну якщо ахмєтшавки ботів не включать - буде по людські...
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0
0
ShtanGa (Славське)
02.03.2021 в 23:55
Кращого українського тренера звільнили, а кращий український груля - Альхієр
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.03.2021 в 22:37
Тайсон и Каштру. ТОко Они.
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+2
-1
ShtanGa (Славське)
02.03.2021 в 23:56
Мені теж так видиться
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0
0
Footballfanua (Херсон)
02.03.2021 в 22:29
Юа-футбол,досить ненавидити Шахтар!!!
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0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 22:49
Мы не можем целовать шахтьор в зад...
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0
-1
ShtanGa (Славське)
02.03.2021 в 23:58
Звідки то видно? Я шахтілріа завжди підтримую
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0
0
Footballfanua (Херсон)
02.03.2021 в 22:28
Каштру,без варіантів!
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
02.03.2021 в 20:27
Ну ничего, посмотрим в следующем. Мы верим, что Шахтер станет на свой уровень! Из-за того что Шахтер ослаб, это не значит, что вырос уровень ЧУ.
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+2
-2
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Ігор Холост (Львов)
02.03.2021 в 20:14
Каштру
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+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
02.03.2021 в 20:11
Скрипник без вариантов.
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+3
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.03.2021 в 20:07
Буяльський - найкращий, поза всяких сумнівів. Саме тому його немає у списку. Вміють наперсточники маніпулювати ((
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+2
-3
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Viktor Ivanjvich
02.03.2021 в 20:04
а где каштру?
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+2
-2


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