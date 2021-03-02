УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера февраля

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в феврале.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Александр Гладкий ("Заря"), Павел Ориховский ("Колос"), Аллахьяр Сайядманеш ("Заря"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Андрей Тотовицкий ("Десна"), Валерий Федорчук ("Рух"), Артем Беседин ("Динамо"), Тете ("Шахтер").

В голосовании за топ-наставника участвуют Виталий Шумский ("Львов"), Игорь Йовичевич ("Днепр-1"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 5 марта.