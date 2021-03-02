Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание 18 и 19 туров УПЛ. Лига поставила матчи Шахтер - Десна и Заря - Динамо на одно время
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 18 и 19 туров чемпионата
Анатолій Спиця
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 18 и 19 туров
18 тур
13 марта (суббота)
Минай - Ингулец 14:00
Ворскла - Днепр-1 17:00
14 марта (воскресенье)
Мариуполь - Колос 14:00
Шахтер - Десна 17:00
Заря - Динамо 17:00
Александрия - Олимпик 19:30
Львов - Рух - время и дата матча уточняется
19 тур
20 марта (суббота)
Мариуполь - Минай 14:00
Десна - Днепр-1 17:00
Ворскла - Олимпик 19:30
21 марта (воскресенье)
Ингулец - Александрия 14:00
Львов - Шахтер 17:00
Динамо - Рух 17:00
Колос - Заря 19:30
Популярное сейчас
- Победитель Кубка Украины автоматически не попадает в группу Лиги Европы. Придется проходить отбор
- Новый тренер Львова, Лопыренок вернулся в Минай. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Верес - Заря. Анонс и прогноз на кубковый матч
- Динамо укрепляет лидерство, Заря приближается к Шахтёру. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО