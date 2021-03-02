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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание 18 и 19 туров УПЛ. Лига поставила матчи Шахтер - Десна и Заря - Динамо на одно время

Премьер-лига
(1 голосов)

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 18 и 19 туров чемпионата

Расписание 18 и 19 туров УПЛ. Лига поставила матчи Шахтер - Десна и Заря - Динамо на одно время

Анатолій Спиця

Новина українською

Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 18 и 19 туров УПЛ сезона 2020/21.

18 тур

13 марта (суббота)

Минай - Ингулец 14:00

Ворскла - Днепр-1 17:00

14 марта (воскресенье)

Мариуполь - Колос 14:00

Шахтер - Десна 17:00

Заря - Динамо 17:00

Александрия - Олимпик 19:30

Львов - Рух - время и дата матча уточняется

19 тур

20 марта (суббота)

Мариуполь - Минай 14:00

Десна - Днепр-1 17:00

Ворскла - Олимпик 19:30

21 марта (воскресенье)

Ингулец - Александрия 14:00

Львов - Шахтер 17:00

Динамо - Рух 17:00

Колос - Заря 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии (10)
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Динамо-машина (Киев)
03.03.2021 в 00:27
Заря же ведь не в пуле, которая принимает Динамо. Да и киевляне тоже. А вообще, то пох. Я кротов не смотрю, а за Десну переживать буду, может и у Донецка откусят 2 очечка...
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+1
0
vlapa (Киев)
03.03.2021 в 00:00
Що не так, хто не в пулі Футболів??
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.03.2021 в 22:30
дятлы
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+1
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
02.03.2021 в 22:26
Вообще похер
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.03.2021 в 21:24
после "Агробизнеса" игроки будут ну очччень уставшие
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+1
-1
karpatoman (Львів)
02.03.2021 в 20:52
Все для людей.
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+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
02.03.2021 в 20:17
Глупое решение. Хотелось бы посмотреть а живую и игру Зари с ДК... но это уже не первый раз и причина очеаидно Война трансляторов.
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+4
0
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Kolibri (Киевоград)
02.03.2021 в 20:10
Пусть каждый смотрит своих, все нормально!
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0
-4
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Kolibri (Киевоград)
02.03.2021 в 19:49
Опять нереально сложный противник для Шахтера.......или может что-то произойдёт и Шахтер вынесет Десенку, как раньше всех подряд выносили?!....
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0
-7
Kristo (Львов)
02.03.2021 в 19:26
Не от большого ума это сделано
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+6
0


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