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Минай заявил Лопыренка и хавбека Бойко из 4-го дивизиона Испании

Премьер-лига
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Селекция от закарпатцев

Минай заявил Лопыренка и хавбека Бойко из 4-го дивизиона Испании

Новина українською

"Минай" заявил на УПЛ двух новичков - защитника Максима Лопыренка и полузащитника Виталия Бойко.

О подписании игроков клуб еще не объявил, но оба профиля уже есть в заявке "Миная" на официальном сайте УПЛ.

Лопыренок заявлен под 71-м номером, Бойко - под номером 88.

Напомним, что Лопыренок поиграл за "Минай" полгода в нынешнем сезоне в аренде из "Днепра-1". В начале февраля перебрался в таджикский "Истиклол", но из-за финансовых разногласий вернулся в Украину.

Бойко ранее выступал за "Черкасский Днепр" и "Черкащину". С февраля 2020-го был в "Сант-Рафеле" – команде из 4-го дивизиона Испании.

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В статье: Виталий Бойко ФК Минай Максим Лопыренок
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