Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай заявил Лопыренка и хавбека Бойко из 4-го дивизиона Испании
Селекция от закарпатцев
"
О подписании игроков клуб еще не объявил, но оба профиля уже есть в заявке "Миная" на официальном сайте УПЛ.
Лопыренок заявлен под 71-м номером, Бойко - под номером 88.
Напомним, что Лопыренок поиграл за "Минай" полгода в нынешнем сезоне в аренде из "Днепра-1". В начале февраля перебрался в таджикский "Истиклол", но из-за финансовых разногласий вернулся в Украину.
Бойко ранее выступал за "Черкасский Днепр" и "Черкащину". С февраля 2020-го был в "Сант-Рафеле" – команде из 4-го дивизиона Испании.
Популярное сейчас
- Где сыграют Украина и остальные? Стадионы, на которых состоится финальная часть Евро
- Новый тренер Львова, Лопыренок вернулся в Минай. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Суперкубок Григорчука, новый тренер Львова, 21-я победа Ман Сити. Главные новости от 2 марта
- Шахтер - Заря 0:1. Нокаут в меньшинстве
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО