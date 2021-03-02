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Гресько: Осенью зрителю придется выбирать – смотреть украинский футбол на Футболе или европейский на MEGOGO

Премьер-лига
(4 голосов)

Или платить за два пакета

Гресько: Осенью зрителю придется выбирать – смотреть украинский футбол на Футболе или европейский на MEGOGO

Олександра Гливинскього

Новина українською

Шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько высказал свои мысли о прогрессе, которого достигли каналы в трансляциях УПЛ.

"Последние два (15-й и 16-й) туры УПЛ показывали исключительно каналы "Футбол". Все 14 матчей. Это если бы в УПЛ был настоящий, а не разделенный телевизионный пул.

Ни один матч не пересекался во времени. Каждый стал в свой слот и не было крика, что кого-то обидели. Трансляции матчей обеспечивали опытные телевизионные команды.

Я смотрел наш футбол и ловил себя на мысли, что смотрю обзор Испании или Италии. Все было целостно и качественно, если, конечно, не считать антураж некоторых стадионов. В каждом туре по четыре трансляции в HD. И не только "Шахтер" или "Динамо".

Ну и комментаторы. Громко звенит Роман Тимощук, все знает Макс Гиленко, заставляет с собой считаться Влад Шалота. Кирилл Круторогов, Андрей Столярчук, Виктор Вацко – все они в деталях знают свое дело. Это лучшая команда комментаторов, которая есть сегодня в Украине.

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Украинский футбол может быть целостным и интересным. Цивилизованным. Привлекательным и вкусным. И оказывается, это не так страшно, когда все централизовано, когда есть порядок.

Но если захочет, украинский футбол может и обижаться. Говорить, "монополисты" или "канал только для одного клуба". И тогда ситуация обречена.

Но сегодня все гуд. "Заря" победила. "Динамо" победило. Ни транслятор, ни его программы не стали помехой для триумфаторов. Когда есть игра и фарт, футбольная этика на высоте. Впрочем, для желающих обижаться еще найдутся поводы.

Осенью украинскому зрителю придется сделать непростой выбор – смотреть украинский футбол на "Футболе" или европейский на MEGOGO. Время, когда все лежало в одном пакете, прошло. Оплачивать придется дважды. Или выбирать кого-то одного.

Что это будет за период, как думаете? Думаю, драки не будет. Будет борьба – хорошего с лучшим.

В марте возвращается Первая лига. О трансляции регулярного чемпионата, как это было прошлой весной, пока не думали. А вот матчи Кубка с участием первой лиги команд, планируем", – написал Гресько.

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В статье: ТК Футбол Иван Гресько
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Комментарии (29)
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kotigorok (Чернігів)
03.03.2021 в 08:40
Будеш с пєнісовим скоро коментувати Велику Гімнастику
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0
-1
krakow (Херсон)
03.03.2021 в 06:43
Бздо ахметовское, расхваливает хозяйскую "монопольку". У нього, все гуд...Дедушек-пенсионеров жалко. Они,вне пула.
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+1
-2
ffggpl (Харьков)
03.03.2021 в 07:19
Дедушек жалко не потому, что нет 100грн в мес за футбол заплатить, а потому что ты и такие как ты зарплату в ,,конверте" получают. Все налоги заплатил?!
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+1
-1
мы за динамо (киев)
03.03.2021 в 10:09
а шоб включити взагалі хоч який канал треба карабасу вперед за зелену електрику по його тарифам заплатити, потім за комуналку розрахуватись, знову ж таки з ним. ти мабуть впевнений шо він з цього всього і з багато чого іншого точно всі податки сплатив. пс доречі я в своєму кнп(комунальному некомерційному) таки білу зарплатню отримую і мені впа@лу карабасу хоч копійку платити.
+1
0
мы за динамо (киев)
03.03.2021 в 10:18
доречі. бажання подивитись шось із трансляцій футболів(того ж таки вкдк в упл) може статись раз чи два в місяць. от тобі і 100 грн за матч по тб. крото-тб. і кому ж ці кошти в кишеню впадуть? ніяк не вгадаю. може хто підкаже.
0
0
DK с 6 лет (Киев)
03.03.2021 в 02:36
Ну просто патриоты украинского футбола и развития спорта вообще.
Ответить
+1
0
ulych (Запоріжжя)
03.03.2021 в 01:01
А на скільки кількостно знизився перегляд на ТБ вас не цікавить? На Херсонщині по селах - перегляд 0,0000000001, у нас в Запоріжжі, такі як я, давненько все це в інеті бачать. А що подання- то з такими комєнтьорамі-ахмєсраколизами краще дивитися турецькою без перекоадача...
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+1
-2
Лектор (Черкассы)
02.03.2021 в 23:01
Думаю, только слепой не видит, как убивают футбол в Украине , а собственно интерес к нему , подобные коммерческие каналы типо футбол1,2,3.....С.ка ,да при таком качестве УПЛ с пустыми стадионами ещё до вируса, доплачивать нужно зрителю за то что такую убогую лигу смотрят! О каком выборе речь? Вы серьезно?! ....
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+5
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
02.03.2021 в 23:08
От поки не створили цю УПЛ, то футбол на Ут1 ішов (так, не всі матчі, але основні 3-4 гри туру показували)... Бо тоді хоч якось намагалися популяризувати футбол (плюс, міністерство молоді і спорту мало хоч якийсь вплив на вищу лігу). Зараз - тупо комерція! І, парадокс, навіть у 90-х на футбол ходили більше, ніж зараз, хоча який-небудь ЦСКА-Борисфен чи Темп-Шепетівка грали не краще, ніж Минай...
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+4
-3
ffggpl (Харьков)
03.03.2021 в 07:15
Если, она ,,убогая", то чего ты тут кипишуешь. Не смотри!
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0
-1
Smooth da Hustler (Львів)
02.03.2021 в 22:58
Насчёт лучших комментаторов смешно, зачёт. А че тут выбирать, при желании можно все в инете смотреть, но лично прплатил мегого а упл через инет смотрю, нах тот ф1 нужен кому
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+7
-2
Лектор (Черкассы)
02.03.2021 в 23:02
100 в гору!
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+3
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
02.03.2021 в 23:47
Согласен, плюс домашки Динамо, Днепра и Зари не по Ф 1,2,3. Так что пусть сосут болта)))
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+2
-2
doschukrovno (Ровно)
02.03.2021 в 22:55
Хвали мене моя губонька . Гресько , ваши каналы доработались до того , что кроме ЧУ и смотреть нечего. Где бундеслига , где Ла-лига , где Премьер-лига ? Все на Мегого . А с осени еще и еврокубки . И про коментаторов загнул , того кого еще можно слушать и не назвал ( Михалюк ) . А Круторогов _ это вообще жесть . Я представляю состояние болельщиков команд против которых играет Шахтер , а коментатор Круторогов . Хорошая равноудаленность . Обзоры - это нечто . Один эпизод прокручивают по 10 раз , а повторить спорный момент с участием Шахтера - табу. В Великом футболе эпизод Патрик-Вернидуб прошел мимо внимания , а то хотел-бы я посмотреть на Шахту в меньшистве примерно с 26-й минуты . Складывается впечатление , что на Футболах и в Шахтере одни неадекваты ( послушайте Каштру после Маккаби и Зари ).
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+8
-2
gumensasha (Старокостянтинів)
02.03.2021 в 22:55
В новому сезоні прийдеться забагато заплатити за Футболи щоб подивитись УПЛ. Ціна тарифу не відповідає якістю футболу. Але ми ж будемо дивитись першу лігу і кубок. Ха-ха-ха.
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+5
-1
avatar
knmua(Киев) (Киев)
02.03.2021 в 22:40
Копанка-тв просрала ЛЧ, есть все шансы, что в следующем сезоне от них уйдет к другим трансляторам еще несколько клубов, т.к. зрителю если выбирать куда подписаться ЛЧ или УПЛ, то выбор очевиден, а значит денег будет в разы меньше. Не зря ОЛЛ-ТВ бьется в истериках и ведет массовую рекламную компанию обещая трансляцию ЛЧ, обманывая доверчивых подписчиков. КОПАНКА-ТВ потеряла АПЛ, ЛЧ и вряд ли получит пул в УПЛ. Вот и вопрос, а ЧТО там смотреть? Ну разве что Леона-петросяна)))
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+9
-1
NikosFutboloidos (Chop)
02.03.2021 в 22:25
Кожна "Швайне" своє болото хвалить. Все сп***дили в країні, і навіть футбол додумались прихватизіровать.
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+5
-2
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Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 22:39
Переезжай коммуняка в Северную Корею...
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+2
-2
royalstas (Вінниця)
02.03.2021 в 22:16
Ахахаха в х*й впреться ахметка)
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+7
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
02.03.2021 в 22:09
Єдиний пул має бути: 1) на ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ каналі - тобто на каналі, який є у Т2 і який у кожному селі можна дивитися (в Т2, якщо що, платні канали теж можна робити); 2) на каналі, рівновіддаленому від усіх власників клубів. От як на Ут1 футбол йшов до утворення цієї недолугої УПЛ, яка має на меті заробляння бабла, а не популяризацію спорту! От чомусь той же біатлон на Ут1 іде і ніхто з федерації біатлону не скаржиться, що біатлонна команда наша не отримує грошей від трансляцій! Навпаки, там раді, що біатлон стали регулярно показувати і за останні роки інтерес до цього спорту зріс в рази. Ось чудовий приклад популяризації спорту!
Ответить
+9
-2
FCWROVY1 (Kyiv)
02.03.2021 в 22:06
Скоро ціна подивится матч по телевізорі буде ідентична ціні квитка на тадіоні
Ответить
+8
-1
DK с 6 лет (Киев)
03.03.2021 в 02:34
Да на стадионе дешевле будет:)
Ответить
0
0
FCWROVY1 (Kyiv)
02.03.2021 в 22:04
Мені краще на ютубі дивитися....
Ответить
+6
-1
IhorSt (Львів)
02.03.2021 в 21:58
Тобто те, що футболи "канал только для одного клуба" визнаєте? Тоді про що мова? Де ще клубний канал виступає претендує на таке?
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+7
-2
Хиденг (Днепр)
02.03.2021 в 21:42
Смотри, как бы тебе выбирать не пришлось: радостно мыть унитазы у Палкина или, вместе с Палкиным и Денисовым, сажать грибы в имении Ахметова под Киевом!
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+6
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 21:34
крото ТВ -- достал всех... прежде всего, своей заангажированностью ...
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+6
-4
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
02.03.2021 в 21:33
Популяризация футбола в Украине в полный рост. Но хрен им, а не подписки, 400 грн заводишь на фавбет и смотри себе ни хочу.
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+9
-1
Хиденг (Днепр)
02.03.2021 в 21:30
Вроде как каналы алкоголиков, а как-будто этого дурачка накурили...
Ответить
+6
-1
football_soccer (Украина)
02.03.2021 в 21:29
О каком качестве он говорит?? Смотрел обзор матч миная и ещё один, точно не помню, вроде Ворсклы. Так качество картинки такое, будто снимали матч не в 2021 году , а в 2001. Это ужас. Что они там курят у себя на футболах, раз считают это качество лучшим ??
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+7
-2


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