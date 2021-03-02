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Гресько: Осенью зрителю придется выбирать – смотреть украинский футбол на Футболе или европейский на MEGOGO
Или платить за два пакета
Олександра Гливинскього
Шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько высказал свои мысли о прогрессе, которого достигли каналы в трансляциях
"Последние два (15-й и 16-й) туры УПЛ показывали исключительно каналы "Футбол". Все 14 матчей. Это если бы в УПЛ был настоящий, а не разделенный телевизионный пул.
Ни один матч не пересекался во времени. Каждый стал в свой слот и не было крика, что кого-то обидели. Трансляции матчей обеспечивали опытные телевизионные команды.
Я смотрел наш футбол и ловил себя на мысли, что смотрю обзор Испании или Италии. Все было целостно и качественно, если, конечно, не считать антураж некоторых стадионов. В каждом туре по четыре трансляции в HD. И не только "Шахтер" или "Динамо".
Ну и комментаторы. Громко звенит Роман Тимощук, все знает Макс Гиленко, заставляет с собой считаться Влад Шалота. Кирилл Круторогов, Андрей Столярчук, Виктор Вацко – все они в деталях знают свое дело. Это лучшая команда комментаторов, которая есть сегодня в Украине.
Украинский футбол может быть целостным и интересным. Цивилизованным. Привлекательным и вкусным. И оказывается, это не так страшно, когда все централизовано, когда есть порядок.
Но если захочет, украинский футбол может и обижаться. Говорить, "монополисты" или "канал только для одного клуба". И тогда ситуация обречена.
Но сегодня все гуд. "Заря" победила. "Динамо" победило. Ни транслятор, ни его программы не стали помехой для триумфаторов. Когда есть игра и фарт, футбольная этика на высоте. Впрочем, для желающих обижаться еще найдутся поводы.
Осенью украинскому зрителю придется сделать непростой выбор – смотреть украинский футбол на "Футболе" или европейский на MEGOGO. Время, когда все лежало в одном пакете, прошло. Оплачивать придется дважды. Или выбирать кого-то одного.
Что это будет за период, как думаете? Думаю, драки не будет. Будет борьба – хорошего с лучшим.
В марте возвращается Первая лига. О трансляции регулярного чемпионата, как это было прошлой весной, пока не думали. А вот матчи Кубка с участием первой лиги команд, планируем", – написал Гресько.
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