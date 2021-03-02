  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жозе Боту: Жизнь в Украине стала для меня большим сюрпризом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жозе Боту: Жизнь в Украине стала для меня большим сюрпризом

Премьер-лига
(3 голосов)

Главный селекционер Шахтера рассказал, как ему живется и работается в Украине

Жозе Боту: Жизнь в Украине стала для меня большим сюрпризом

Новина українською

Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту рассказал о своей работе и жизни в Украине.

– Вы работаете в "Шахтере" уже более двух лет. Каковы впечатления от работы в клубе и жизни в Украине?

– Да, уже почти три года. Мне очень нравится работать в "Шахтере". Это большой клуб с хорошими идеями на будущее, так что я очень рад быть частью команды. Жизнь в Украине стала большим сюрпризом, поскольку у меня было немного иное представление, а на самом деле это отличная страна с красивыми городами и достопримечательностями, люди здесь относятся ко мне очень доброжелательно, потому я приятно удивлен.

– Как ваша профессиональная жизнь изменилась за этот период?

– Сейчас все по-другому, потому что ранее я проработал на одном месте 12 лет – в лиссабонской "Бенфике". Это крупный клуб, и я проживал тогда в родном городе. А сейчас я за границей, уже в другом городе и клубе. В "Шахтере" есть четкое видение будущего, плюс коллектив, где я нахожусь в кругу друзей – они уже больше чем мои коллеги по работе или руководители. И в клубе, и в Украине у меня много друзей.

– А какая часть вашей работы наиболее интересна?

– Много интересного. Моя работа сравнима с мечтой. Когда занимаешься любимым делом, это уже и не работа. Больше всего нравится находить новых молодых исполнителей. И я очень рад, когда они вырастают в больших профессионалов. Вот это особенно приятно и важно.

– Возможно, вы приобрели за это время какой-то новый опыт?

– С точки зрения футбола нет, поскольку он сейчас везде более-менее однороден. А вот жизненный опыт совсем иной. Такие снежные две недели – абсолютно новый опыт для меня. В Португалии такого не бывает. И это не просто снег, а целые сугробы!

– Каким хотели бы видеть следующий год в вашей жизни в плане достижений и целей?

– Самое главное – быть здоровым. Также верю, что "Шахтер" завоюет чемпионство и пройдет как можно дальше в Лиге Европы. Это будет отлично как для клуба, так и для меня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жозе Боту
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...