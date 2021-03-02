Жозе Боту: Жизнь в Украине стала для меня большим сюрпризом

Директор департамента селекции " Шахтера " Жозе Боту рассказал о своей работе и жизни в Украине.

– Вы работаете в "Шахтере" уже более двух лет. Каковы впечатления от работы в клубе и жизни в Украине?

– Да, уже почти три года. Мне очень нравится работать в "Шахтере". Это большой клуб с хорошими идеями на будущее, так что я очень рад быть частью команды. Жизнь в Украине стала большим сюрпризом, поскольку у меня было немного иное представление, а на самом деле это отличная страна с красивыми городами и достопримечательностями, люди здесь относятся ко мне очень доброжелательно, потому я приятно удивлен.

– Как ваша профессиональная жизнь изменилась за этот период?

– Сейчас все по-другому, потому что ранее я проработал на одном месте 12 лет – в лиссабонской "Бенфике". Это крупный клуб, и я проживал тогда в родном городе. А сейчас я за границей, уже в другом городе и клубе. В "Шахтере" есть четкое видение будущего, плюс коллектив, где я нахожусь в кругу друзей – они уже больше чем мои коллеги по работе или руководители. И в клубе, и в Украине у меня много друзей.

– А какая часть вашей работы наиболее интересна?

– Много интересного. Моя работа сравнима с мечтой. Когда занимаешься любимым делом, это уже и не работа. Больше всего нравится находить новых молодых исполнителей. И я очень рад, когда они вырастают в больших профессионалов. Вот это особенно приятно и важно.

– Возможно, вы приобрели за это время какой-то новый опыт?

– С точки зрения футбола нет, поскольку он сейчас везде более-менее однороден. А вот жизненный опыт совсем иной. Такие снежные две недели – абсолютно новый опыт для меня. В Португалии такого не бывает. И это не просто снег, а целые сугробы!

– Каким хотели бы видеть следующий год в вашей жизни в плане достижений и целей?

– Самое главное – быть здоровым. Также верю, что "Шахтер" завоюет чемпионство и пройдет как можно дальше в Лиге Европы. Это будет отлично как для клуба, так и для меня.