Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жозе Боту: Жизнь в Украине стала для меня большим сюрпризом
Главный селекционер Шахтера рассказал, как ему живется и работается в Украине
Директор департамента селекции "
– Вы работаете в "Шахтере" уже более двух лет. Каковы впечатления от работы в клубе и жизни в Украине?
– Да, уже почти три года. Мне очень нравится работать в "Шахтере". Это большой клуб с хорошими идеями на будущее, так что я очень рад быть частью команды. Жизнь в Украине стала большим сюрпризом, поскольку у меня было немного иное представление, а на самом деле это отличная страна с красивыми городами и достопримечательностями, люди здесь относятся ко мне очень доброжелательно, потому я приятно удивлен.
– Как ваша профессиональная жизнь изменилась за этот период?
– Сейчас все по-другому, потому что ранее я проработал на одном месте 12 лет – в лиссабонской "Бенфике". Это крупный клуб, и я проживал тогда в родном городе. А сейчас я за границей, уже в другом городе и клубе. В "Шахтере" есть четкое видение будущего, плюс коллектив, где я нахожусь в кругу друзей – они уже больше чем мои коллеги по работе или руководители. И в клубе, и в Украине у меня много друзей.
– А какая часть вашей работы наиболее интересна?
– Много интересного. Моя работа сравнима с мечтой. Когда занимаешься любимым делом, это уже и не работа. Больше всего нравится находить новых молодых исполнителей. И я очень рад, когда они вырастают в больших профессионалов. Вот это особенно приятно и важно.
– Возможно, вы приобрели за это время какой-то новый опыт?
– С точки зрения футбола нет, поскольку он сейчас везде более-менее однороден. А вот жизненный опыт совсем иной. Такие снежные две недели – абсолютно новый опыт для меня. В Португалии такого не бывает. И это не просто снег, а целые сугробы!
– Каким хотели бы видеть следующий год в вашей жизни в плане достижений и целей?
– Самое главное – быть здоровым. Также верю, что "Шахтер" завоюет чемпионство и пройдет как можно дальше в Лиге Европы. Это будет отлично как для клуба, так и для меня.
Популярное сейчас
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Где сыграют Украина и остальные? Стадионы, на которых состоится финальная часть Евро
- Суперкубок Григорчука, новый тренер Львова, 21-я победа Ман Сити. Главные новости от 2 марта
- Динамо укрепляет лидерство, Заря приближается к Шахтёру. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 20:46 Украинские Шахтер, Ливерпуль и Манчестер Сити претендуют на 17-летнего форварда Флуминенсе
- 08:15 Украинские Селекционер Жозе Боту заявил о сложностях с поиском новичков на фланги Шахтера
- 17:37 Украинские ТаТоТаке: Шахтер зимой не будет искать усиление и намерен доиграть сезон нынешним составом