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Шахтер дозаявил Вакулу на матчи УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек вернулся в донецкий клуб

Шахтер дозаявил Вакулу на матчи УПЛ

Новина українською

Хавбек Владислав Вакула внесен в заявку "Шахтера" на сезон УПЛ.

Первую часть сезона 21-летний футболист провел в донецком клубе, но зимой был отдан в аренду в "Десну".

Вакула пробыл в черниговской команде две недели, после чего контракт был разорван.

В текущем сезоне за "Шахтер" в двух матчах он суммарно провел на поле 86 минут.

Напомним, что была информация о том, что он отправится в аренду "Мариуполь". Спустя несколько дней 21-летний Вакула попал в ДТП, азовский клуб сообщил, что Владислав - не их игрок.

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В статье: Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
03.03.2021 в 14:04
Помню тут кричали что в Шахтере ему шанс не дают зажимают
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0
-1
aleks68
03.03.2021 в 09:48
усиление хоть куда.кому он нужен?
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0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 10:44
гаишникам!
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0
-3
Dardolis (Первомайск)
03.03.2021 в 11:42
Дадут сыграть 2-3 матча, чтобы попытаться его снова устроить куда нибудь...
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0
-3


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