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Шахтер дозаявил Вакулу на матчи УПЛ
Хавбек вернулся в донецкий клуб
Хавбек Владислав Вакула внесен в заявку "Шахтера" на сезон УПЛ.
Первую часть сезона 21-летний футболист провел в донецком клубе, но зимой был отдан в аренду в "Десну".
Вакула пробыл в черниговской команде две недели, после чего контракт был разорван.
В текущем сезоне за "Шахтер" в двух матчах он суммарно провел на поле 86 минут.
Напомним, что была информация о том, что он отправится в аренду "Мариуполь". Спустя несколько дней 21-летний Вакула попал в ДТП, азовский клуб сообщил, что Владислав - не их игрок.
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