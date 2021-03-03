Шахтер дозаявил Вакулу на матчи УПЛ

Хавбек Владислав Вакула внесен в заявку "Шахтера" на сезон УПЛ.

Первую часть сезона 21-летний футболист провел в донецком клубе, но зимой был отдан в аренду в "Десну".

Вакула пробыл в черниговской команде две недели, после чего контракт был разорван.

В текущем сезоне за "Шахтер" в двух матчах он суммарно провел на поле 86 минут.

Напомним, что была информация о том, что он отправится в аренду "Мариуполь". Спустя несколько дней 21-летний Вакула попал в ДТП, азовский клуб сообщил, что Владислав - не их игрок.