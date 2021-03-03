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Определен лучший арбитр 16-го тура Favbet Лиги
Второе признание для Екатерины в сезоне
Олександр Приходько
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам шестнадцатого тура единогласным решением лучшей была признана Екатерина Монзуль, которая работала на матче "Шахтер" - "Заря" (0:1). В поединке показала две желтых карточки, одну прямую красную (после помощи ВАР), пенальти не назначала.
Для Екатерины Монзуль это второе подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й и 11-й туры), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5- й тур), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й тур), Ярослав Козык (8-й тур), Денис Шурман (9-й тур), Игорь Пасхал (10-й и 14-й тур), Виктор Копиевский (12-й тур), Алексей Деревинский (13-й тур) и Дмитрий Кривушкин (15-й тур).
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