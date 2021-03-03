Определен лучший арбитр 16-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам шестнадцатого тура единогласным решением лучшей была признана Екатерина Монзуль, которая работала на матче "Шахтер" - "Заря" (0:1). В поединке показала две желтых карточки, одну прямую красную (после помощи ВАР), пенальти не назначала.