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Кадири не попал в заявку Динамо на УПЛ
Он не поможет киевлянам во второй половине сезона
dynamomania.com
Полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири не попал в заявку киевского клуба на УПЛ.
Отметим, что ганский футболист пропустил первый сбор из-за проблемы с голеностом.
Первую половину сезона 24-летний футболист провел в составе тульского "Арсенала", где сыграл в 13 матчах сезона и отметился двумя голами.
Напомним, что вчера, 2 марта, киевляне дозаявили Ахмеда Алибекова, который вернулся из аренды в "Уфе".
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Источник:УПЛ
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