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Кадири не попал в заявку Динамо на УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Он не поможет киевлянам во второй половине сезона

Кадири не попал в заявку Динамо на УПЛ

dynamomania.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири не попал в заявку киевского клуба на УПЛ.

Отметим, что ганский футболист пропустил первый сбор из-за проблемы с голеностом.

Первую половину сезона 24-летний футболист провел в составе тульского "Арсенала", где сыграл в 13 матчах сезона и отметился двумя голами.

Напомним, что вчера, 2 марта, киевляне дозаявили Ахмеда Алибекова, который вернулся из аренды в "Уфе".

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В статье: Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
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Источник:
УПЛ

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