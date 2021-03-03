Кадири не попал в заявку Динамо на УПЛ

Полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири не попал в заявку киевского клуба на УПЛ.

Отметим, что ганский футболист пропустил первый сбор из-за проблемы с голеностом.

Первую половину сезона 24-летний футболист провел в составе тульского "Арсенала", где сыграл в 13 матчах сезона и отметился двумя голами.

Напомним, что вчера, 2 марта, киевляне дозаявили Ахмеда Алибекова, который вернулся из аренды в "Уфе".