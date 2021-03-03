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Нападающий Десны перешел в Ингулец на правах аренды

Премьер-лига
(1 голосов)

До конца сезона

Нападающий Десны перешел в Ингулец на правах аренды

Новина українською

Нападющий "Десны" Илья Шевцов на правах аренды перешел в петровский "Ингулец", сообщает официальный сайт клуба.

20-летний футболист будет выступать за команду из Петрово до конца сезона. Игрок уже внесен в заявку клуба на вторую половину сезона.

Отметим, что в сезоне 2019/2020 Шевцов стал лучшим бомбардиром чемпионата U21. А в составе первой команды "Десны" Илья провел 9 матчей - 1 гол и 1 результативная передача.

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Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице УПЛ "Десна" находится на 4-й позиции, набрав 27 очков. "Ингулец" на 13-м, в активе клуба 12 очков.

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В статье: Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово) Илья Шевцов
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Источник:
Desna

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Комментарии (2)
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Великан (Киев)
03.03.2021 в 15:53
Филипок, Дегтярь, Чепур - а еще кто?
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0
-3
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simargl (Чернигов)
03.03.2021 в 13:57
Если с обязательной игровой практикой, то чудесное решение. Это лучше , чем на банке сидеть при пяти нападающих... хорошего сезона и возвращения в Десну в основу !!!
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