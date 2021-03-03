Нападающий Десны перешел в Ингулец на правах аренды

Нападющий "Десны" Илья Шевцов на правах аренды перешел в петровский "Ингулец", сообщает официальный сайт клуба.

20-летний футболист будет выступать за команду из Петрово до конца сезона. Игрок уже внесен в заявку клуба на вторую половину сезона.

Отметим, что в сезоне 2019/2020 Шевцов стал лучшим бомбардиром чемпионата U21. А в составе первой команды "Десны" Илья провел 9 матчей - 1 гол и 1 результативная передача.

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Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице УПЛ "Десна" находится на 4-й позиции, набрав 27 очков. "Ингулец" на 13-м, в активе клуба 12 очков.