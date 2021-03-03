  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Ингульца - о двух новичках: Мы подписали их для усиления конкуренции в линии обороны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ингульца - о двух новичках: Мы подписали их для усиления конкуренции в линии обороны

Премьер-лига
(1 голосов)

Али Салем и Асмелаш приняли участие в нескольких контрольных поединках

Тренер Ингульца - о двух новичках: Мы подписали их для усиления конкуренции в линии обороны

ФК Ингулец

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал подписание двух защитников.

"Мохамед Али Салем и Хеннос Асмелаш появились в расположении "Ингульца" на турецком сборе. Приняли участие в нескольких контрольных поединках. Тунисец - центральный защитник, нидерландец - правый защитник, но может сыграть и в опорной зоне полузащиты. Подписали их ради усиления конкуренции в линии обороны.

Тем более, что надолго выбыл из-за травмы Виталий Павлов, а летом у нас заканчиваются контракты сразу с несколькими защитниками", - сказал Лавриненко.

Напомним, что "Ингулец" арендовал форварда "Десны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Хеннос Асмелаш Мохамеда Али Салем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...