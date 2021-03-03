Тренер Ингульца - о двух новичках: Мы подписали их для усиления конкуренции в линии обороны

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал подписание двух защитников.

"Мохамед Али Салем и Хеннос Асмелаш появились в расположении "Ингульца" на турецком сборе. Приняли участие в нескольких контрольных поединках. Тунисец - центральный защитник, нидерландец - правый защитник, но может сыграть и в опорной зоне полузащиты. Подписали их ради усиления конкуренции в линии обороны.

Тем более, что надолго выбыл из-за травмы Виталий Павлов, а летом у нас заканчиваются контракты сразу с несколькими защитниками", - сказал Лавриненко.