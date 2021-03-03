Можно менять футбол на бокс. Селезнев показал, чем занимается во время паузы в карьере

Украинский форвард Евгений Селезнев, которого " Колос " исключил из заявки на весеннюю часть сезона, показал, как тренируется во время вынужденной паузы в карьере.

В своем Instagram 35-летний футболист выложил видео с тренировки по боксу.

Напомним, что ранее Селезнев заявлял, что будет заканчивать карьеру после скандала с "Колосом".