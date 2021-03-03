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Можно менять футбол на бокс. Селезнев показал, чем занимается во время паузы в карьере

Премьер-лига
(2 голосов)

А с будущим - туман

Можно менять футбол на бокс. Селезнев показал, чем занимается во время паузы в карьере

koloskovalivka.com

Новина українською

Украинский форвард Евгений Селезнев, которого "Колос" исключил из заявки на весеннюю часть сезона, показал, как тренируется во время вынужденной паузы в карьере.

В своем Instagram 35-летний футболист выложил видео с тренировки по боксу.

Напомним, что ранее Селезнев заявлял, что будет заканчивать карьеру после скандала с "Колосом".

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 16:58
Неочем
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.03.2021 в 16:57
Готується. У бійках по п'яні нагодиться.
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+1
0
densmen (Чернигов)
03.03.2021 в 16:30
после такой тренировки не грех и соточку накатить под песню Лепса
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+2
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