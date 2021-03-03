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Можно менять футбол на бокс. Селезнев показал, чем занимается во время паузы в карьере
А с будущим - туман
koloskovalivka.com
Украинский форвард Евгений Селезнев, которого "
В своем Instagram 35-летний футболист выложил видео с тренировки по боксу.
Напомним, что ранее Селезнев заявлял, что будет заканчивать карьеру после скандала с "Колосом".
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
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