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Бойко и Беседин выйдут в старте Динамо на кубковый матч с Колосом

Премьер-лига
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Шанс для Дениса

Бойко и Беседин выйдут в старте Динамо на кубковый матч с Колосом

Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу определился со стартовым составом на матч Кубка Украины с "Колосом".

Отметим появление в основе вратаря Дениса Бойко.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Беседин

Запасные: Бущан, Кендзера, Тымчик, Сидклей, Леднев, Андриевский, Родригеш, Дуэлунд, Супряга

Напомним, что поединок начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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