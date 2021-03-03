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Бойко и Беседин выйдут в старте Динамо на кубковый матч с Колосом
Шанс для Дениса
Олександр Приходько
Главный тренер "
Отметим появление в основе вратаря Дениса Бойко.
"Динамо": Бойко, Миколенко, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Беседин
Запасные: Бущан, Кендзера, Тымчик, Сидклей, Леднев, Андриевский, Родригеш, Дуэлунд, Супряга
Напомним, что поединок начнется в 17:00.
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