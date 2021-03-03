Дикий: УАФ сделала для Руха исключение, разрешив провести матч с Десной на Скифе

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о переносе матча 17-го тура "Рух" – "Десна" с "Арены Львов" на "Скиф".

– Сейчас уже есть решение профильного комитета УАФ, который предоставил разрешение на проведение этого матча на стадионе "Скиф".

- Но две недели назад УАФ опубликовала список стадионов, где у "Скифа" вторая категория и он не может принимать матчи УПЛ.

– Есть определенная ситуация, которая возникла со стадионом во Львове, а команде нужно проводить календарную игру. Переносить матч не совсем удобно.

В связи с этим руководство футбольного клуба "Рух" обратилось в комитет, который отвечает и контролирует выполнение инфраструктурных критериев, в том числе и стадионов, чтобы им, как исключение, позволили провести игру на арене "Скиф".

Более того, при прохождении процедуры аттестации "Рух" подавал именно этот стадион, как свой резервный. Сейчас они получили разрешение на проведение этого матча там.

– Если говорить простыми словам – для "Руха" сделали исключение?

– Да. Можете еще с комитетом УАФ поговорить. Это их решение.