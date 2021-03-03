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Шутков: Научил Ндиайе, что слово, з****сь означает очень хорошо. Он так Прокопенко и ответил
Лингвистические истории от экс-игрока горняков
shakhtar.com
Экс-игрок "
"С легионерами было много интересных историй. Был Мариан Алиуце. До того, как прийти в "Шахтер", он два года играл за молдавский "Шериф". Настоящий полиглот, языки просто хватал, очень хорошо знал их. Ему говорят: "Мариан, надо пойти взвеситься". А он с такой ухмылкой говорит: "Я не понимаю".
Потом была еще история с Дайнюсом Глевецкасом. Тоже взвешивание надо было пройти, а он был так немного расположен к полноте. И он говорит: "Пойду повешусь". А ему говорят: "Да ты чего, не глупи, ты чего творишь?". А он все равно говорит: "Пойду повешусь". Русский он хорошо знал, но немножко путался. Под этим словом он имел в виду "Пойду взвешусь".
Был еще такой парень, как Ассан Ндиайе, царство ему небесное. Ему говорят "Ассан, как дела?". Он отвечает: "Хорошо". Я ему говорю: "Вот есть такое слово, з****сь, оно означает "очень хорошо". Но я его предупредил, что это ненормативное слово.
Он его выучил, и как-то раз выходим на верхнее поле на базе. А на противоположной части поля – Виктор Прокопенко и Валерий Яремченко. Выходит Ассан, и Виктор Евгеньевич спрашивает: "Ассан, как дела?". И он на все поле говорит: "З****сь". Виктор Евгеньевич: "О, уже научили".
Когда приезжали бразильцы, то легионеров в команде было уже больше, да и тренер был легионер. Тогда в команде уже больше начали на иностранный язык переходить. Уже и переводчик появился, местный язык легионеры не сильно старались изучать", – сказал Шутков.
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