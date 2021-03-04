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Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса
Денис Бойко выигрывает серию пенальти и матч
фото - Олександр Приходько
Четвертьфинал Кубка Украины в сезоне 2020-21 удался на славу. По крайней мере, с точки зрения интриги. В центральном (за статусом участников) противостоянии Динамо встречалось с Колосом. И коваливцы заставили киевлян поволноваться - команда Руслана Костышина ни в чем не уступала лидеру чемпионата и в конце концов победителя пришлось определять в серии пенальти. А здесь свое слово сказал Денис Бойко, который в текущем сезоне играет крайне мало (в 2021 году он вышел на поле впервые). Самые яркие моменты матча Динамо - Колос в Кубке Украины смотрите в фото репортаже корреспондента UA-Футбол Александра Приходько.
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