  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса

Премьер-лига
(5 голосов)

Денис Бойко выигрывает серию пенальти и матч

Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертьфинал Кубка Украины в сезоне 2020-21 удался на славу. По крайней мере, с точки зрения интриги. В центральном (за статусом участников) противостоянии Динамо встречалось с Колосом. И коваливцы заставили киевлян поволноваться - команда Руслана Костышина ни в чем не уступала лидеру чемпионата и в конце концов победителя пришлось определять в серии пенальти. А здесь свое слово сказал Денис Бойко, который в текущем сезоне играет крайне мало (в 2021 году он вышел на поле впервые). Самые яркие моменты матча Динамо - Колос в Кубке Украины смотрите в фото репортаже корреспондента UA-Футбол Александра Приходько.

Фотогалерея

Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 1Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 2Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 3Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 4Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 5Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 6Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 7Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 8Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 9Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 10Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 11Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 12Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 13Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 14Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 15Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 16Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 17Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 18Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 19Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 20Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 21Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 22Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 23Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 24Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 25Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 26Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 27Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 28Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 29Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 30Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 31Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 32Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 33Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 34Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 35Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 36Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 37Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 38Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 39Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 40Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 41Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 42Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 43Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 44Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 45Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 46Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 47Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 48Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 49Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 50Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса - фото 51
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) фото Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...