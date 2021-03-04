Гендиректор Зари рассказал о ситуации с футболистами, у которых заканчивается контракт

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов подвёл итоги завершившегося трансферного периода.

- В первую очередь хочу сказать о том, что приятно, что футбол возвращается в своё русло. А именно, болельщики возвращаются на стадион. Это создаёт уникальную футбольную атмосферу, обеспечивает команды поддержкой. Хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку и культуру поведения на трибунах. Поддержка чувствовалась в игре с "Шахтёром" и в Кубковом матче с "Вересом". Надеюсь, весь карантинный процесс скоро полностью закончится и стадионы будут снова полны.

А пока, пользуясь случаем, приглашаю болельщиков на предстоящую игру с ПФК "Львов" в это воскресенье на "Славутич-Арену".

Трансферное зимнее окно закрыто. Мы остались довольны работой, которую проделал тренерский штаб совместно с селекционной службой. Тех футболистов, которых мы хотели, подписали. С теми, кем планировали расстаться, расстались.

Ситуация в команде стабилизировалась, а именно, на сегодняшний день мы не имеем футболистов, которые бегают просто "для аппетита" за это получая деньги, хотя достигнуть этого не со всеми было легко. Сегодня есть список "А" в количестве 21 футболиста и все игроки в этом списке задействованы в матчах.

Во время зимнего периода к нам поступило довольно большое количество предложений. Мы постоянно находились в работе с селекционной службой. Было принято расширить количество наших селекционеров, добавив к Юрию Дуднику нашего экс-игрока Джабу Липартию.

- Многих болельщиков волнует факт, что не переподписаны контракты с четырьмя футболистами основы. Есть ли продвижение по этому факту?

- Было много разговоров по этому поводу. Говорили, что мы не заберём их на сборы, потом говорили, что мы переведём их в дубль. Ничего такого и в мыслях не было!

Мы знали, что у наших футболистов есть открепления и они могли покинуть нас в любое время. Мы договорились, что они до конца сезона отработают полностью весь свой контракт и слово они сдержали. За это мы им благодарны. В тех играх, которые ребята продемонстрировали весной мы видим, что они профессионально относятся к своим обязанностям. А открепления, которые были у ребят, они сегодня уже не актуальны, так как трансферное окно закрыто.

Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем и продлим с футболистами их контракты.

- В завершение трансферного окна к нам перешёл ганский нападающий Рэймонд Овусу. Расцениваете ли вы это, как трансфер на перспективу?

- По нему была проделана детальная работа. В предпоследний день трансферного окна он стал нашим игроком. Футболист был одобрен тренерским штабом ещё в январе. Мы занимались и хотели забрать его на сборы в Турцию, но из-за карантинных и визовых мер не удалось. Когда футболист прибыл к нам и прошёл медобследование, он был представлен официально.

Надеюсь, что и Рэймонд Овусу и Максим Хлань, которого мы подписали ранее в будущем будут достойно защищать цвета "Зари". И хочется верить, что мы в них не ошиблись.

- Как адаптировались новички: Шахаб Захедитабар и Максим Хлань? И как первые дни адаптации Рэймонда Овусу?

- Наши ребята хорошо относятся к ним. Коллектив у нас дружный. Новички дискомфорта не ощущают. Шахаб удачно вписался, так как играл в чемпионате Украины. Да и земляк в команде у него есть (улыбается). Да и молодые игроки тоже органично влились в коллектив.

- Как себя чувствуют травмированные игроки? К примеру, Никита Шевченко.

- Я благодарен нашим докторам за то, что непростой период мы прошли без серьёзных сбоев. После возвращения из Турции мы варьировали тренировочные условия по причине непростых климатических условий в зимний период.

Благодарю и мэрию города и директоров спортивных сооружений, которые предоставили нам лучшие искусственные поля города.

В основном, все ребята уже восстановились после травм. Есть небольшой дискомфорт у Никиты Шевченко, но это мелкая травма и я рассчитываю, что уже в ближайшие несколько дней Никита присоединится к общей группе.

Мы понимаем, что есть недоработки, которые нужно исправлять, но мы стараемся и настроены двигаться вперёд и развиваться.