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Монзуль рассудит Динамо - Минай. УПЛ назначила арбитров на 17-й тур
ВАР будет задействован на 3-х матчах
Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2020/2021.
Главными арбитрами на матчах 17-го тура будут работать:
6 марта (суббота)
"Мариуполь" - "Ворскла". Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.),
"Олимпик" - "Шахтер". Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), Арбитр ВАР - Бойко С.М. (Киевская обл.)
7 марта (воскресенье)
"Динамо "-" Минай ". Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр ВАР - Шурман Д.Л. (Киевская обл.)
"Зоря" - "Львов". Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон)
"Ингулец" - "Колос". Арбитр - Дердо А.В. (Черноморск)
8 марта (понедельник)
"Днепр-1" - "Александрия". Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр ВАР - Арановський Е.А. (Киев)
"Рух" - "Десна". Арбитр - Романов В.М. (Днепр)
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