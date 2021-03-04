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Монзуль рассудит Динамо - Минай. УПЛ назначила арбитров на 17-й тур

Премьер-лига
(1 голосов)

ВАР будет задействован на 3-х матчах

Монзуль рассудит Динамо - Минай. УПЛ назначила арбитров на 17-й тур

Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Главными арбитрами на матчах 17-го тура будут работать:

6 марта (суббота)

"Мариуполь" - "Ворскла". Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.),

"Олимпик" - "Шахтер". Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), Арбитр ВАР - Бойко С.М. (Киевская обл.)

7 марта (воскресенье)

"Динамо "-" Минай ". Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр ВАР - Шурман Д.Л. (Киевская обл.)

"Зоря" - "Львов". Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон)

"Ингулец" - "Колос". Арбитр - Дердо А.В. (Черноморск)

8 марта (понедельник)

"Днепр-1" - "Александрия". Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр ВАР - Арановський Е.А. (Киев)

"Рух" - "Десна". Арбитр - Романов В.М. (Днепр)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.03.2021 в 14:32
Монзель- ахметівська повія.
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gumensasha (Старокостянтинів)
04.03.2021 в 14:08
Буде вилучення у Динамо, або одинадцятиметровий у ворота Динамо. Монзуль вболівальник Шахтаря
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