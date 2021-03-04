Три овертайма, две лотереи и четыре петуха. Акценты зрителя на играх Кубка Украины

Со всей ответственностью заявляю, что еще никогда прежде за все 30 лет своей истории четвертьфиналы нашего Кубка не были настолько интересными и непредсказуемыми. Три матча из четырех потребовали дополнительного времени, а два из них завершились серией пенальти. Да и о четвертом не скажешь, что в основное время все решилось однозначно: были нюансы.

Скажу, что во многом такой уровень борьбы предопределил состав участников: что называется, без дураков и пассажиров. Три лучшие на сегодня команды страны, плюс два неуступчивых коллектива из верхней половины таблицы, резво стартовавший после зимней паузы "Днепр" и два лидера первой лиги. Ничего так компашка?

Смущало только то, что оба извечных фаворита были допущены к этой стадии сразу. То есть, "Шахтеру" и "Динамо" достаточно было выиграть трижды, чтобы взять трофей. Ну и настораживало то, что для "Агробизнеса" и "Вереса" кубковые игры были первыми официальными в Новом году, тогда как команды УПЛ уже провели по три-пять. Потянут ли?

Потянули! Первый оставил за бортом чемпиона Украины, а второй на равных вел спор с "бронзовым" призером. "Серебряного" же едва не попросил уйти с дороги недавний выходец из той же первой лиги. Вы видели, как ликовал президент клуба, когда "Динамо" вытянуло счастливый билет? Кто иронизировал в тот момент, еще не знал, что нас ждет через два часа…

Верес – Заря 1:2

Динамо – Колос 0:0 (пенальти – 4:3)

Агробизнес – Шахтер 0:0 (доп. время – 1:0)

Днепр-1 – Александрия 1:1 (пенальти – 3:4)

Как любителя футбола, меня более всего порадовал поединок в Днепре, особенно второй тайм, прошедший на одном дыхании. Для сравнения, в эти 45 минут было больше реальных шансов для взятия ворот, чем в любом из остальных трех матчей за все основное время.



Фото - СК Дніпро-1 Фото - СК Дніпро-1

Затем отметил бы матч "Агробизнес" - "Шахтер", где также весело было после перерыва, а экстра-таймы получились наиболее содержательными. Достаточно смотрибельной была игра "Вереса" с "Зарей", в которой события были распределены более равномерно. А вот "Динамо" с "Колосом", в смысле зрелищности, подкачали: здесь явно превалировала борьба.

Думаю, в Луцке после удаления Панасенко на 76-й минуте "Вересу" было уже очень сложно рассчитывать на успех. Но предшествующие этому пять шестых времени игры визуально команда Вирта не уступала "Заре" практически ни в чем.

"Шахтер" пропустил на 6-й минуте экстра-тайма, и затем имел три приличных возможности сравнять счет. Последнюю упустил за 8 минут до финального свистка Патрик, не сумевший переиграть кипера Мозиля.

"Александрия" и "Динамо", как известно, прошли через чистилище, именуемое послематчевой серией пенальти. И если первым хватило пяти "стандартных" ударов, то вторым пришлось решать свою судьбу в добавочной перестрелке. В обоих случаях героями стали вратари – Панькив и Бойко, своими сэйвами поставившие точку в серии.

Если говорить об основных 90 минутах, то самым логичным мне представляется ничейный счет в поединке "Агробизнеса" с "Шахтером", при том, что оба "наиграли" на забитый гол. Преимущество "Зари" над "Вересом" по итогам матча просматривается, но, я бы сказал, незначительное. Уверенно говорить здесь о закономерности победы гостей я бы не рискнул.

Тогда как "Динамо", на мой взгляд, на эдакую "минималочку" вполне "наиграло". Слишком примитивно оперировать количеством ударов в створ: речь идет о реально опасных моментах. Также, как по мне, закономерным счетом в основное время в Днепре был бы 3:1 в пользу хозяев поля. Примерно во столько раз они превзошли "Александрию" в острых эпизодах у ворот.

К моему глубокому сожалению, в этот раз я не могу рассчитывать на коллегу Юстаса, а сам считаю себя не вправе что-либо утверждать, когда речь идет о судействе. Поэтому могу лишь высказывать чисто дилетантские предположения на этот счет. Жаль – не то слово, потому что поводов для разговора было достаточно.

Отмененный гол Шестакова в ворота "Зари" на 52-й минуте, при 1:1. Ну, это кажется всем очевидным: зафиксирован офсайд, которого не было. А через семь минут Кочергин забьет победный для "Зари" мяч, решивший исход борьбы. Вывод: судейская ошибка, из-за которой пострадал "Верес", и, вполне вероятно, был искажен результат столь важного матча.

Не назначенный пенальти в ворота "Колоса", на 106-й минуте. Пожалуй, соглашусь с уважаемым экспертом сайта: похоже, Гавриш таки-помог упасть Супряге. То есть, все могло решиться в пользу "Динамо" раньше, и для этого ему пришлось бы пробивать на пять ударов меньше.

Отмененный гол Петрова в ворота "Шахтера" на 55-й минуте. Ни один из предложенных нам повторов не дает возможности убедиться в том, что было положение "вне игры". На одном из них скорее туманно угадывается этот офсайд, но не более. Это довольно неприятно, поскольку оставляет широкое поле для домыслов любителей конспирологии.

И, наконец, удаление Гречишкина в составе "Александрии" на 75-й минуте, когда "Днепр" оказался в большинстве при 0:1. Не то, чтобы я его оспаривал, но мне недостает мнения профессионального арбитра, который оценил бы, насколько правомерной и обязательной была эта желтая карточка, оказавшаяся второй. Увы и ах…

Наверное, "Днепру" сопутствовало везение, если считать таковым рикошет после удара Булецы: кто знает, состоялся бы без него ответный гол?

В Луцке, на 36-й минуте, при 1:1, стойка ворот "Зари" отразила удар Гегедоша. Однако на 73-й, уже при 1:2, "Верес" "помиловал" Юрченко, промахнувшийся по мячу буквально в двух шагах от его ворот. Типа квиты.

Фото - НК Верес

Круче было в поединке лидера первой лиги с чемпионом страны. Мяч облизал перекладину ворот "Агробизнеса" после удара Дентиньо на 88-й, а уже в компенсированное время, после удара Курило, Пятов перевел мяч в штангу ворот "Шахтера"! Отрадно, что здесь до последнего стремились именно выиграть.

В матче же "Динамо" - "Колос", для участников которого главным было не проиграть, Фортуна, позевывая, решила взять тайм-аут. Пущай, мол, сами там разбираются…

Наибольшее впечатление из личностей на меня произвел страж ворот "Александрии" Панькив. Шесть раз он выручал свою команду в игре, после чего взял первый и последний пенальти в серии.

Вообще, главными героями четвертьфиналов стали вратари. Пять сэйвов за матч, включая парированный пенальти и три эпизода в экстра-таймах, сделал Мозиль из "Агробизнеса". Киевлянину Бойко в игре пришлось спасать свои ворота лишь однажды – на большее "Колос" не сподобился. Но сюда мы плюсуем еще два отраженных пенальти в "лотерее нервов".

Из полевых игроков больше других запомнился Семенец, вышедший на замену в конце второго тайма и ставший автором победного гола "Агробизнеса". Ну а чаще других поддерживал во мне зрительский интерес к игре Пихаленок из "Днепра". Эпизодически запомнились Тете ("Шахтер"), Довбик ("Днепр"), Юрченко ("Заря"). Колоритно выглядел на поле также Гегедош из "Вереса".

Фото - СК Дніпро-1

Если говорить о командах, то больше всех симпатизировал "Днепру" и немного огорчен тем, что он остался вне полуфиналов. Потому что здесь было больше всего футбола, как я его понимаю. Меньше всего увидел его в исполнении "Колоса", и, как бы ни хотелось еще одной сенсации, вот как раз неудачей команды Костышина не особо опечалюсь.

Уже известны результаты жеребьевки, которая принесла наименее желаемые и отчего-то ожидаемые мною результаты. Не хотелось, чтобы "Агробизнесу" сразу после "Шахтера" попалось еще и "Динамо". С другой стороны, не хотелось, чтобы "Динамо" и "Заря" встретились раньше финала. Методом исключения, соперником для киевлян выбрал бы "Александрию".

Скажу откровенно, не верю во второй подвиг "Агробизнеса". Луческу будет к нему готов. Второй полуфинал, конечно, интригует, но лучше бы оба, по-хорошему.

Оптимисты скажут, что вчерашние игры говорят в пользу расширения УПЛ. Скептики возразят им: это не лидеры первой лиги поднялись до уровня "вышки", а наши "небожители" опустились на грешную землю, подтянувшись к серой "массовке". Давайте дождемся 1/8 финала Лиги Европы. Мне кажется, момент истины поджидает нас там.

О комментаторах. Если игру "Вереса" с "Зарей" закадровый голос пытался сделать для нас более интересной, и местами ему это удавалось, то и без того скучноватый поединок "Динамо" с "Колосом" сопровождал монотонный "бормотограф". Отличившийся лишь тем, что большую часть матча называл Золотова Зотовым, да сделанным открытием: "Селезнев в свои 35 находится в лучшей форме, чем в 25!" Остальные как остальные.

Ну а если кого-то заинтриговали четыре петуха в заголовке, тот тут все элементарно. Наиболее распространенная фамилия среди участников прошедших четвертьфиналов – Когут. По одному Когуту играло в "Вересе" и "Днепре", и сразу двое – в "Агробизнесе". Кто не в курсе, что означает это слово, можете загуглить. А криминальный жаргон подонков общества здесь таки ни при чем.