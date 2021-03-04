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Шахтер объявил претендентов на звание лучшего игрока февраля

Премьер-лига
(3 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

Шахтер объявил претендентов на звание лучшего игрока февраля

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил претендентов на звание лучшего игрока команды в феврале.

В тройку претендентов на почетное звание входят Марлос, Майкон и Жуниор Мораес.

Проголосовать за своего фаворита может любой желающий в Инстаграме горняков.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Майкон де Андраде
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Комментарии (20)
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Footballfanua (Херсон)
04.03.2021 в 21:16
Трубін на всі 100%,треба Шевченку спробувати хлопця в збірній
Ответить
0
-1
Fritz (Кузнецовск)
04.03.2021 в 20:47
Агробізнес!!!!
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.03.2021 в 19:37
Коваленко. Вовремя ушёл...)))
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.03.2021 в 19:31
я за Соломона, классно проспал Аллахьяра, когда тот ассист делал
Ответить
+4
-1
Oлeкcин (Н.)
04.03.2021 в 19:11
Никто. Все плохие. В этом месяце никто не заслужил!
Ответить
+1
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.03.2021 в 19:11
Трубин и тете
Ответить
+2
-5
Po4eson (Одесса)
04.03.2021 в 18:41
Никого
Ответить
+4
-1
Po4eson (Одесса)
04.03.2021 в 18:42
Такую опцию нужно сделать
Ответить
+2
-1
grasshopper1 (Харьков)
04.03.2021 в 18:09
Надо включить Каштру, иначе опять лиха не миновать
Ответить
+8
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2021 в 17:58
лучшего из худших? ненене!
Ответить
+1
-3
Геродот (Винница)
04.03.2021 в 17:56
После той убогой игры, которую показывает Шахтер, я бы так поставил цель опроса: выбрать лучшего из худших. А если серьезно, то единственный, кто на это звание мог бы претендовать, это Трубин. А представленные кандидаты - и близко этого звания не заслуживают.
Ответить
+6
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
04.03.2021 в 18:34
Как всегда во всех слабых командах, только вратарь может зажечь......
Ответить
+2
-2
avatar
Stuntriding (Киев)
04.03.2021 в 17:54
Без обид от болел шахты. Но кто эти трое? За что они лучшие?! Что они сделали за последние игры для команды?
Ответить
+7
-2
Unselfish (Белая Церковь )
04.03.2021 в 17:48
А такие были???
Ответить
+6
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.03.2021 в 17:42
некоторые пишут - Трубин ! фк Шахтер ясно УКАЗАЛ: выбрать можно ТОЛЬКО из выходцев Латинской Америки.
Ответить
+11
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
04.03.2021 в 17:31
Все молодцы!
Ответить
+1
-7
команид (Киев)
04.03.2021 в 17:29
А плакса ?
Ответить
+6
-2
trey222
04.03.2021 в 17:29
Только Трубин,а всех остальных на помойку.
Ответить
+9
-1
Arni-86 (Одесса)
04.03.2021 в 17:27
Мораес..??? он каким боком, за какие заслуги. Вместо него должен быть Трубин, один из немногих кто неплохой уровень показывает
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+9
-2
Footballfanua (Херсон)
04.03.2021 в 17:26
Трубін!!!
Ответить
+11
-1


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