Шахтер объявил претендентов на звание лучшего игрока февраля

После той убогой игры, которую показывает Шахтер, я бы так поставил цель опроса: выбрать лучшего из худших. А если серьезно, то единственный, кто на это звание мог бы претендовать, это Трубин. А представленные кандидаты - и близко этого звания не заслуживают.