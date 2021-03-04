Премьер-лига
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Шахтер объявил претендентов на звание лучшего игрока февраля
Проголосовать может каждый желающий
shakhtar.com
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В тройку претендентов на почетное звание входят Марлос, Майкон и Жуниор Мораес.
Проголосовать за своего фаворита может любой желающий в Инстаграме горняков.
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Комментарии (20)
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Footballfanua (Херсон)
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