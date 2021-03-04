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Ингулец усилился экс-хавбеком Зари Чайковским
Хавбек недолго был без клуба
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Официально о подписании клуб еще не объявил, однако профиль 29-летнего игрока уже есть в заявке "Ингульца" на официальном сайте УПЛ.
Чайковский в новой команде взял себе 19 игровой номер.
Напомним, что Чайковский покинул "Зарю" на прошлой неделе.
Хавбек выступал за луганский клуб в 2010-м, с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2021 год. Всего он провел за луганский клуб 141 матч.
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Источник:УПЛ
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