Ингулец усилился экс-хавбеком Зари Чайковским

" Ингулец " усилился экс-хавбеком "Зари" Игорем Чайковским.

Официально о подписании клуб еще не объявил, однако профиль 29-летнего игрока уже есть в заявке "Ингульца" на официальном сайте УПЛ.

Чайковский в новой команде взял себе 19 игровой номер.

Напомним, что Чайковский покинул "Зарю" на прошлой неделе.

Хавбек выступал за луганский клуб в 2010-м, с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2021 год. Всего он провел за луганский клуб 141 матч.