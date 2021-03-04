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Ингулец усилился экс-хавбеком Зари Чайковским

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек недолго был без клуба

Ингулец усилился экс-хавбеком Зари Чайковским

Новина українською

"Ингулец" усилился экс-хавбеком "Зари" Игорем Чайковским.

Официально о подписании клуб еще не объявил, однако профиль 29-летнего игрока уже есть в заявке "Ингульца" на официальном сайте УПЛ.

Чайковский в новой команде взял себе 19 игровой номер.

Напомним, что Чайковский покинул "Зарю" на прошлой неделе.

Хавбек выступал за луганский клуб в 2010-м, с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2021 год. Всего он провел за луганский клуб 141 матч.

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В статье: Игорь Чайковский Ингулец (Петрово)
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Источник:
УПЛ

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