  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форвард Ингульца получил вызов в сборную Танзании
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Ингульца получил вызов в сборную Танзании

Премьер-лига
(1 голосов)

Оскар Мкомола возвращается в свою сборную

Форвард Ингульца получил вызов в сборную Танзании

Новина українською

Форвард "Ингульца" Оскар Мкомола получил вызов в национальную сборную Танзании.

Футболист вызван на сборы перед матчами квалификации КАН, в рамках которой Танзания в конце марта сыграет с Экваториальной Гвинеей и Ливией.

Отметим, что 20-летний форвард уже провел два матча за национальную сборную, но было это еще в 2017-18 годах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Оскар Мкомола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ингулец

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...