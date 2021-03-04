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Форвард Ингульца получил вызов в сборную Танзании
Оскар Мкомола возвращается в свою сборную
Форвард "
Футболист вызван на сборы перед матчами квалификации КАН, в рамках которой Танзания в конце марта сыграет с Экваториальной Гвинеей и Ливией.
Отметим, что 20-летний форвард уже провел два матча за национальную сборную, но было это еще в 2017-18 годах.
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Источник:ФК Ингулец
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