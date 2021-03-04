Форвард Ингульца получил вызов в сборную Танзании

Форвард " Ингульца " Оскар Мкомола получил вызов в национальную сборную Танзании.

Футболист вызван на сборы перед матчами квалификации КАН, в рамках которой Танзания в конце марта сыграет с Экваториальной Гвинеей и Ливией.

Отметим, что 20-летний форвард уже провел два матча за национальную сборную, но было это еще в 2017-18 годах.