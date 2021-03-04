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Буяльский признан лучшим игроком Динамо в феврале

Премьер-лига
(4 голосов)

Ожидаемо

Буяльский признан лучшим игроком Динамо в феврале

Новина українською

Киевское "Динамо" подвело итоги голосования на звание лучшего игрока команды по итогам февраля.

В голосовании болельщиков большинство голосов (69%) набрал Виталий Буяльский.

Второе место занял Виктор Цыганков (11%), замкнул тройку Артем Беседин (10%), четвертым стал Николай Шапаренко (8%), а пятым - Виталий Миколенко (2%).

Напомним, что в феврале в активе Буяльского по голу в ворота "Брюгге" дома и на выезде, а также забитый мяч в ворота "Олимпика".

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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