Буяльский признан лучшим игроком Динамо в феврале

Киевское " Динамо " подвело итоги голосования на звание лучшего игрока команды по итогам февраля.

В голосовании болельщиков большинство голосов (69%) набрал Виталий Буяльский.

Второе место занял Виктор Цыганков (11%), замкнул тройку Артем Беседин (10%), четвертым стал Николай Шапаренко (8%), а пятым - Виталий Миколенко (2%).

Напомним, что в феврале в активе Буяльского по голу в ворота "Брюгге" дома и на выезде, а также забитый мяч в ворота "Олимпика".