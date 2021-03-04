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Тайсон: Вы навсегда останетесь в моей жизни. Люблю тебя, Украина

Премьер-лига
(5 голосов)

Хавбек получил свои награды "Футбольные звезды Украины"-2020

Тайсон: Вы навсегда останетесь в моей жизни. Люблю тебя, Украина

Новина українською

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

Из-за коронавирусных ограничений церемония проходила онлайн, а призы раздали лауреатам позже. Так, хавбек "Шахтера" Тайсон перед кубковым матчем с "Агробизнесом" (0:1) получил свои награды "Лучший футболист-легионер, играющий в Украине" и попадание в символическую сборную среди мужчин (левый полузащитник).

Сам Тайсон так прокомментировал данное событие:

"11 лет в стране, которая приняла меня, сделала лучше и позволила достичь высокого уровня в профессии.

Я благодарю вас за ваше отношение ко мне. Можете быть уверены: вы навсегда останетесь в моей жизни. Спасибо большое. Я люблю тебя, Украина", – написал Тайсон.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киевоград)
04.03.2021 в 22:54
Счастливой дороги, передавай привет!
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0
0
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simargl (Чернигов)
04.03.2021 в 22:15
За 11 лет можно было научиться хотя бы одному языку страны в которой живешь ... ну и гугл в помощь никто не отменял. Вон даже испанец играющий в Легии в инстаграме и твиттере пишет по польски в поддержку Шабанова ... Уважение и еще раз уважение !!!
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+1
0
Лектор (Черкассы)
04.03.2021 в 22:01
Мы тоже тебя уважаем, кто бы там чего не п.здел, Тасик - ты наш , ты родной ты часть. Футбольной души Украины. Спасибо что ты есть , бразильский мальчик! Удачи и всего наилучшего тебе!
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+1
0
football_soccer (Украина)
04.03.2021 в 21:16
за 11 лет не выучить язык. В западной Европе сразу же к репетиторам отправляют, а тут украинцы учат португальский , что бы хоть как-то коммуницировать с латиносами.
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+7
-2
Dardolis (Первомайск)
04.03.2021 в 21:45
У нас всегда любили заносить задницы иностранцам...Из-за этого они мало и заигрывают...С ними носятся, как с детьми малыми, вот они и на расслабоне...Теряют концентрацию и не всегда в оптимальной форме, ведь знают, что получать ещё шансы, даже если напартачат...
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+3
0
Лектор (Черкассы)
04.03.2021 в 22:03
Временное явление.. не торопите жизнь! Все это ещё у нас будет...удачи!
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
04.03.2021 в 21:15
лучше деньгами а не сувенирами
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0
-1


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