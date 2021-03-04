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Тайсон: Вы навсегда останетесь в моей жизни. Люблю тебя, Украина
Хавбек получил свои награды "Футбольные звезды Украины"-2020
15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.
Из-за коронавирусных ограничений церемония проходила онлайн, а призы раздали лауреатам позже. Так, хавбек "
Сам Тайсон так прокомментировал данное событие:
"11 лет в стране, которая приняла меня, сделала лучше и позволила достичь высокого уровня в профессии.
Я благодарю вас за ваше отношение ко мне. Можете быть уверены: вы навсегда останетесь в моей жизни. Спасибо большое. Я люблю тебя, Украина", – написал Тайсон.
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