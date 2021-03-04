Тайсон: Вы навсегда останетесь в моей жизни. Люблю тебя, Украина

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

Из-за коронавирусных ограничений церемония проходила онлайн, а призы раздали лауреатам позже. Так, хавбек " Шахтера " Тайсон перед кубковым матчем с "Агробизнесом" (0:1) получил свои награды "Лучший футболист-легионер, играющий в Украине" и попадание в символическую сборную среди мужчин (левый полузащитник).

Сам Тайсон так прокомментировал данное событие:

"11 лет в стране, которая приняла меня, сделала лучше и позволила достичь высокого уровня в профессии.

Я благодарю вас за ваше отношение ко мне. Можете быть уверены: вы навсегда останетесь в моей жизни. Спасибо большое. Я люблю тебя, Украина", – написал Тайсон.