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Кирилл Ковалец: Не в обиду женщинам, они должны судить женский футбол

Премьер-лига
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Хотя Монзуль - квалифицированный арбитр

Кирилл Ковалец: Не в обиду женщинам, они должны судить женский футбол

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец в интервью журналу Футбол высказал свое мнение о судействе в УПЛ.

— Владимир Шаран жаловался, что в ворота "Александрии" часто ставят пенальти. Вы заметили такую тенденцию?

— Да (улыбается). Есть такой грешок. Может, это какая-то предвзятость к нам или мы где-то неаккуратно играем в своей штрафной площади. Тема судейства — штука неблагодарная. Скажу лишь, что в сравнении с тем, что было пять лет назад, точно стало лучше. Но судьям есть куда развиваться.

— Ваше отношение к женщинам-арбитрам? Монзуль в тройке лучших арбитров Украины?

— Не в обиду женщинам: они должны судить женский футбол. Хотя Монзуль считаю квалифицированным арбитром.

— От ВАР больше пользы или вреда?

— Пользы. Пресловутого торможения игры я не наблюдаю.

— Что бы вы изменили в правилах футбола, если бы могли?

— Я хочу, чтобы арбитры давали интервью после матчей.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия Екатерина Монзуль
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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