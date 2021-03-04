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Мариуполь примет Колос в Ковалевке

Премьер-лига
(1 голосов)

Стадион в Мариуполе все еще не готов

Мариуполь примет Колос в Ковалевке

koloskovalivka.com

Новина українською

В 18-м туре УПЛ "Мариуполь" сыграет домашний матч с ковалевским "Колосом".

Из-за реконструкции футбольного поля на стадионе имени В.С.Бойко, этот поединок пройдет в Ковалевке на домашнем стадионе "Колоса".

Напомним, что матч пройдет в воскресенье, 14-го марта. Начало в 14:00.

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В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
04.03.2021 в 23:11
Похоже, что весь март мы отыграем на выезде. Может быть в апреле трава на новом поле "дозреет". Т.е. 5-6 матчей из 26 мы сыграем фактически на выезде. Ясно, что борьбу будем вести за 7-8 место, не выше.
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