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Мариуполь примет Колос в Ковалевке
Стадион в Мариуполе все еще не готов
koloskovalivka.com
В 18-м туре УПЛ "
Из-за реконструкции футбольного поля на стадионе имени В.С.Бойко, этот поединок пройдет в Ковалевке на домашнем стадионе "Колоса".
Напомним, что матч пройдет в воскресенье, 14-го марта. Начало в 14:00.
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Источник:ФК Колос
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Siren05 (Мариуполь)
04.03.2021 в 23:11
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