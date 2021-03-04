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В Мариуполе рассказали, когда команда вернется на родную арену

Премьер-лига
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Обещают, что матч с Минаем состоится на стадионе Бойко

В Мариуполе рассказали, когда команда вернется на родную арену

Фейсбук Андрея Санина

Новина українською

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал о ситуации с реконструкцией домашнего стадиона имени Бойко.

Напомним, что клуб планировал играть на домашней арене начиная с весенней части сезона, однако до сих пор не завершил реконструкцию арены.

"К сожалению, у меня не совсем хорошие новости – несмотря на все старания агрономов и подрядчиков, молодой газон на стадионе им. В. С. Бойко еще не готов к нагрузкам полноценного футбольного матча. Аномальные морозы февраля, совершенно нетипичные для Приазовья, затормозили рост новой травы.

Отработавший на максимуме весь февраль электрический подогрев газона лишь позволил нам пробудить семена. Но постоянная облачность остановила фотосинтез, а с ним и рост газонной травы. Только сейчас, когда наконец стало появляться мартовское солнце, наметился хоть какой-то прогресс.

Поэтому мы будем вынуждены провести игру 17-го тура опять вне Мариуполя. На этот раз наш формально домашний матч пройдет на домашней арене "Колоса", за что им огромное спасибо.

Друзья, знаю, что я обещал нашим болельщикам что с 17-го тура мы будем играть дома. Но сегодняшняя инспекция поля показала, что мы были чересчур оптимистичны в своих ожиданиях, за что я и приношу свои извинения футбольной общественности Мариуполя.

А вот игру 19-го тура против "Миная" мы уже гарантированно проведем дома, по всем прогнозам футбольный газон приобретет к этому времени нужные нам игровые кондиции. Запасемся терпением", – написал Санин.

Напомним, что матч "Мариуполь"- "Минай" состоится 20 марта.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин
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