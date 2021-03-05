Грозый: Любой провал Шахтера в УПЛ или ЛЕ станет поводом для увольнения Каштру

Украинский тренер Александр Севидов поделился мнением о ближайших матчах " Шахтера " и перспективах главного тренера команды Луиша Каштру.

- Будет ли давить на Фонсеку тот факт, что он играет против бывшего клуба?

- Я не думаю. На мой взгляд, он не так долго проработал в "Шахтере", как, например, Луческу. Как по мне, особого следа Фонсека в "Шахтере" так и не оставил. Я имею в виду, исторического. Поэтому особого давления не будет. На Фонсеку будет больше давить то, что его "Рома" сейчас не совсем выразительно смотрится в чемпионате.

- Для кого из тренеров матч "Шахтера" и "Ромы" принципиальнее: для Каштру или Фонсеки?

- Я не думаю, что именно в таком контексте стоит ставить вопрос. Это не столь принципиальный, сколько очень важный матч и для Фонсеки, и для Каштру. Любой провал то ли в чемпионате Украины или Италии, то ли в Лиге Европы станет поводом для увольнения как одного, так и другого тренера.

Как мы сейчас видим, не все хорошо и в "Роме", и в "Шахтере". Есть свои конфликты, которые периодически выходят наружу. Каждый из этих тренеров будет стремиться не дать клубным боссам повода себя уволить. Я думаю, именно в этом контексте стоит рассматривать противостояние. Из-за этого будет такое напряжение. Если по "Шахтеру" мы знаем, то по "Роме" также видно, что у нее не все так хорошо в чемпионате. Вроде бы команда идет в зоне Лиги Европы, может побороться за зону Лиги чемпионов, но "Наполи" и "Лацио" наступают на пятки. Как я уже сказал, не так все хорошо в игре "Ромы".

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- Можно ли сказать, что для Каштру матч с "Десной" важнее, чем первый поединок против "Ромы"? Ведь, оступившись в чемпионате, можно опуститься ниже второго места.

- Я уже частично ответил на вопрос. Не думаю, что Каштру захочет пожертвовать Лигой Европы ради какого-то противостояния с "Десной". Потому что еще достаточно туров. Как по мне, и "Шахтер", и "Динамо" свои очки терять будут. Впрочем, как и "Заря", которой сейчас прочат чуть ли не вклинивание в борьбу за чемпионство.

Поэтому, я думаю, на первом плане сейчас у "Шахтера" и у Каштру стоит Лига Европы. Кто бы что ни говорил, это такая хорошая вывеска, как для игроков, так и для тренера. Успехи на европейской арене важны для карьеры Каштру в свете продолжения работы. Соглашусь со многими, что вряд ли с ним будет продлевать контракт донецкий "Шахтер".

- Если не считать матч против "Динамо", поединок с "Десной" для "Шахтера" – самый важный в оставшейся части чемпионата?

- Я не считаю, что с "Десной" будет самый тяжелый поединок. Потому что "Шахтеру" еще играть в Полтаве, если не ошибаюсь. Еще будет несколько непростых игр, помимо матчей с "Десной" и "Динамо". Самое важное, что "Шахтер" сейчас не показывает то игру, которая позволяет говорить о том, что "ну, теперь "Шахтер" вряд ли где-то потеряет…", как это было несколько лет подряд.

Сейчас наступает такой момент, что "Шахтеру" следует переживать за чемпионство. На мой взгляд, здесь самое важное даже не очное противостояние "Шахтера" и "Динамо", а то, что нельзя терять очки в матчах с командами ниже уровнем. Мы знаем, что "Шахтер" несколько таких очков потерял.