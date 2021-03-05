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Сирота рассказал, на кого из игроков старается равняться
Это молодой футболист "Интера"
Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya
Защитник "Динамо" Александр Сирота во время видео-конференции на клубном канале киевлян в YouTube ответил на вопросы болельщиков.
- С кем будет сложнее играть - с "Вильярреалом" или "Агробизнесом"?
- Думаю, что нужно одинаково настраиваться на каждый матч. Только так можно добиться результата.
- Оцените нынешнюю игру "Динамо" по десятибальной шакале.
- Думаю, что где-то в районе 6-ти баллов. Мы еще далеко не все умеем и есть куда расти.
- Что чувствовали, когда узнали, что дебютируете за любимый клуб?
- Это непередаваемые чувства. Дебютировал неожиданно в раннем возрасте. Но понимал, какая ответственность на мне лежит и нужно доказывать, что я достоин этого места.
- С кем из нынешних центральных защитников мирового футбола вы бы хотели сыграть в паре?
- Лично я равняюсь на молодого футболиста "Интера" Бастони. Я был бы не против сыграть с ним.
- Ощущаете боязнь при выходе на поле в таком молодом возрасте?
- Думаю, что переживания перед матчем - абсолютно нормальное явление у всех футболистов. Но когда ты выходишь на разминку на стадионе, оно пропадает.
- Хотели бы вы играть в паре с Забарным в сборной Украины?
- Чтобы играть в сборной, нужно много работать. Давно знаем друг друга с Забарным, у нас с ним неплохая сыгранность.
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