Сирота рассказал, на кого из игроков старается равняться

Защитник "Динамо" Александр Сирота во время видео-конференции на клубном канале киевлян в YouTube ответил на вопросы болельщиков.

- С кем будет сложнее играть - с "Вильярреалом" или "Агробизнесом"?

- Думаю, что нужно одинаково настраиваться на каждый матч. Только так можно добиться результата.

- Оцените нынешнюю игру "Динамо" по десятибальной шакале.

- Думаю, что где-то в районе 6-ти баллов. Мы еще далеко не все умеем и есть куда расти.

- Что чувствовали, когда узнали, что дебютируете за любимый клуб?

- Это непередаваемые чувства. Дебютировал неожиданно в раннем возрасте. Но понимал, какая ответственность на мне лежит и нужно доказывать, что я достоин этого места.

- С кем из нынешних центральных защитников мирового футбола вы бы хотели сыграть в паре?

- Лично я равняюсь на молодого футболиста "Интера" Бастони. Я был бы не против сыграть с ним.

- Ощущаете боязнь при выходе на поле в таком молодом возрасте?

- Думаю, что переживания перед матчем - абсолютно нормальное явление у всех футболистов. Но когда ты выходишь на разминку на стадионе, оно пропадает.

- Хотели бы вы играть в паре с Забарным в сборной Украины?

- Чтобы играть в сборной, нужно много работать. Давно знаем друг друга с Забарным, у нас с ним неплохая сыгранность.