  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ковалец: Структура Шахтера системно налажена с самого маленького возраста, очень высокий уровень
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ковалец: Структура Шахтера системно налажена с самого маленького возраста, очень высокий уровень

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек вспомнил времена в структуре донецкого клуба

Ковалец: Структура Шахтера системно налажена с самого маленького возраста, очень высокий уровень

Фото: FootBoom/Автор – Михаил Козелко

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец в интервью журналу Футбол вспомнил свой период в структуре донецкого "Шахтера".

"Я играл за "Шахтер-3". За первой командой следил с расстояния, ходил на тренировки. Тогда был молодой, все интересно. В "Шахтере" понравилось абсолютно все. Структура системно налажена с самого маленького возраста. Уровень дубля и U-19 — высочайший! Я точно ничего не потерял за эти два года, хоть и работал только с третьей командой. Ничего страшного, еще можно туда вернуться.

"Шахтера-3" уже нет? Зато есть Шахтер", - сказал Ковалец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...