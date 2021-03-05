Ковалец: Структура Шахтера системно налажена с самого маленького возраста, очень высокий уровень

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец в интервью журналу Футбол вспомнил свой период в структуре донецкого "Шахтера".

"Я играл за "Шахтер-3". За первой командой следил с расстояния, ходил на тренировки. Тогда был молодой, все интересно. В "Шахтере" понравилось абсолютно все. Структура системно налажена с самого маленького возраста. Уровень дубля и U-19 — высочайший! Я точно ничего не потерял за эти два года, хоть и работал только с третьей командой. Ничего страшного, еще можно туда вернуться.

"Шахтера-3" уже нет? Зато есть Шахтер", - сказал Ковалец.