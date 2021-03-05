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СМИ назвали сумму, которую Шахтер заплатил Десне за ничью с Динамо

Премьер-лига
(5 голосов)

Часть суммы пошла на команду, а другая на развитие клуба

СМИ назвали сумму, которую Шахтер заплатил Десне за ничью с Динамо

desna.football

Новина українською

Донецкий "Шахтер" за ничью с "Динамо" заплатил "Десне" 150 тысяч долларов. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Часть суммы пошла на команду, а другая на развитие клуба.

Также сообщается, что в "Десне" есть трехмесячная задолженность по зарплате игрокам.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.03.2021 в 11:59
Суддям наперсточник також добряче башляє, судячи з трактування.
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spinfloid (Kherson)
05.03.2021 в 11:55
Хороший бизнес.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.03.2021 в 11:50
А яка частина пішла на підігрів поля на Гагаріна?(
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