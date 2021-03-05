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СМИ назвали сумму, которую Шахтер заплатил Десне за ничью с Динамо
Часть суммы пошла на команду, а другая на развитие клуба
desna.football
Донецкий "Шахтер" за ничью с "Динамо" заплатил "Десне" 150 тысяч долларов. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Часть суммы пошла на команду, а другая на развитие клуба.
Также сообщается, что в "Десне" есть трехмесячная задолженность по зарплате игрокам.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.03.2021 в 11:59
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spinfloid (Kherson)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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