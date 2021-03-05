СМИ назвали сумму, которую Шахтер заплатил Десне за ничью с Динамо

Донецкий "Шахтер" за ничью с "Динамо" заплатил "Десне" 150 тысяч долларов. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Часть суммы пошла на команду, а другая на развитие клуба.

Также сообщается, что в "Десне" есть трехмесячная задолженность по зарплате игрокам.