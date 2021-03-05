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Яворский: Мариуполь или Шахтер? Ворскле одинаково кого обыгрывать
Матч состоится 6 марта
Фото: ФК Ворскла
Защитник "Ворсклы" Сергей Яворский поделился мнением о предстоящем поединке в 17-туре УПЛ против "Мариуполя".
"Жаль, что не получилось приехать в Мариуполь, но это больше для нас плюс. Хотелось встретиться с болельщиками "Мариуполя". У меня самые теплые воспоминания о болельщиках, городе и команде. Мне без разницы, с кем играть. Супермотивация на каждый матч. Нам одинаково кого обыгрывать: "Мариуполь" или "Шахтер", - заявил Яворский.
Отметим, что ранее 31-летний защитник играл за "Мариуполь" (2017-2020 гг).
Напомним, что матч "Мариуполь" - "Ворскла" состоится 6 марта. Начало в 14:00.
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