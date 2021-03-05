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Милевский определился, будет ли праздновать гол в ворота Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Играть против своего бывшего клуба будет нелегко

Милевский определился, будет ли праздновать гол в ворота Динамо

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Артем Милевский признался, что если забьет в ворота "Динамо", то этот гол не станет праздновать.

"Да, я когда-то говорил, что буду играть только за свой родной клуб, но так сложилась ситуация, что буду играть против них. Имеем то, что имеем. Конечно, я жду этого матча, хочется всех увидеть, поздороваться, вспомнить какие-то истории.

Кого хотел бы увидеть? Олег Гусева, конечно, Огнена Вукоевича. Это из тех, кто остался.

Чтобы я сказал Мирче Луческу при встрече? Честно, я не знаю, будет ли время с ним пообщаться. Вот с Юрием Калитвинцевым, который приезжал на прошлой неделе, хотелось перекинуться словами, но не было времени совсем с ними поговорить. Посмотрим, будет ли возможность пообщаться с Луческу, какая будет обстановка, у кого будет настроение.

Не хотим хвастаться и бить себя в грудь, что сможем взять очки с Динамо, но скажу точно, что Минай сможет дать бой киевлянам, тем более болельщики придут. Если забью, буду ли праздновать? Нет, не собираюсь", - сказал Милевский.

Напомним, что матч "Минай" - "Динамо" состоится 7 марта в Ужгороде. Начало встречи в 14:00.

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (9)
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simargl (Чернигов)
05.03.2021 в 16:48
Праздновать )?? Три дня ... с Селей и Ворониным ))) может Аля подтянется ... но тогда неделю ..
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.03.2021 в 15:36
Селезень пропал с новостей - Миля сейчас востребован
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+2
-1
kalan-86 (Анкара)
05.03.2021 в 15:21
Милевскому только повод дай что-нибудь отпраздновать.
Ответить
+5
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
05.03.2021 в 15:46
)))))))))
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+1
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
05.03.2021 в 15:19
Ти спочатку забий, а потім щось говори!!! Надто часто в новинах Мілевський появляється останнім часом... Багато честі!
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.03.2021 в 15:12
а если Динамо забьет - будет праздновать?
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+3
-2
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Микко82 (Херсон)
05.03.2021 в 15:10
Ой не буде в Мілевського приводу для святкування під час матчу. Після матчу із старими друзями - можливо...
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+4
-1
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Kolibri (Киевоград)
05.03.2021 в 15:03
Да, забивало нашёлся))))) Хотя...... если будет Бущан, то все возможно, он любит скидывать под расстрел))
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+1
-3
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Maxam (Чернівці)
05.03.2021 в 15:17
Згідний. Бущан повністю переоцінений. На виходах слабкий, ногами теж невпевнено грає. І саме головне, що він майже завжди відбиває м'ячі в тих випадках, де можна його зафіксувати в руках. Мяч летить прямо в руки, а він відбиває його, ефектно падаючи на землю, і всі такі "вау, ви пасматрітє какой сейв". Коли, для прикладу якийсь Паньків в таких випадках просто ловить і мяч і розпочинає контратаку, не загострюючи на цьому увагу.
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+2
-1


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