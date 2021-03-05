Милевский определился, будет ли праздновать гол в ворота Динамо

Нападающий "Миная" Артем Милевский признался, что если забьет в ворота "Динамо", то этот гол не станет праздновать.

"Да, я когда-то говорил, что буду играть только за свой родной клуб, но так сложилась ситуация, что буду играть против них. Имеем то, что имеем. Конечно, я жду этого матча, хочется всех увидеть, поздороваться, вспомнить какие-то истории.

Кого хотел бы увидеть? Олег Гусева, конечно, Огнена Вукоевича. Это из тех, кто остался.

Чтобы я сказал Мирче Луческу при встрече? Честно, я не знаю, будет ли время с ним пообщаться. Вот с Юрием Калитвинцевым, который приезжал на прошлой неделе, хотелось перекинуться словами, но не было времени совсем с ними поговорить. Посмотрим, будет ли возможность пообщаться с Луческу, какая будет обстановка, у кого будет настроение.

Не хотим хвастаться и бить себя в грудь, что сможем взять очки с Динамо, но скажу точно, что Минай сможет дать бой киевлянам, тем более болельщики придут. Если забью, буду ли праздновать? Нет, не собираюсь", - сказал Милевский.