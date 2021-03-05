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Милевский определился, будет ли праздновать гол в ворота Динамо
Играть против своего бывшего клуба будет нелегко
Фото: ФК Минай
Нападающий "Миная" Артем Милевский признался, что если забьет в ворота "Динамо", то этот гол не станет праздновать.
"Да, я когда-то говорил, что буду играть только за свой родной клуб, но так сложилась ситуация, что буду играть против них. Имеем то, что имеем. Конечно, я жду этого матча, хочется всех увидеть, поздороваться, вспомнить какие-то истории.
Кого хотел бы увидеть? Олег Гусева, конечно, Огнена Вукоевича. Это из тех, кто остался.
Чтобы я сказал Мирче Луческу при встрече? Честно, я не знаю, будет ли время с ним пообщаться. Вот с Юрием Калитвинцевым, который приезжал на прошлой неделе, хотелось перекинуться словами, но не было времени совсем с ними поговорить. Посмотрим, будет ли возможность пообщаться с Луческу, какая будет обстановка, у кого будет настроение.
Не хотим хвастаться и бить себя в грудь, что сможем взять очки с Динамо, но скажу точно, что Минай сможет дать бой киевлянам, тем более болельщики придут. Если забью, буду ли праздновать? Нет, не собираюсь", - сказал Милевский.
Напомним, что матч "Минай" - "Динамо" состоится 7 марта в Ужгороде. Начало встречи в 14:00.
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