Денисов: В Шахтере решение всегда остается за Ахметовым. Сейчас он держит паузу

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов после поражений от "Зари" и "Агробизнеса" поделился своим мнением о кризисе в " Шахтере ".

"Поражение от "Зари" отбрасывает "Шахтер" на четыре очка от "Динамо" и это еще не все плохие новости. Буквально через несколько дней донецкая команда уступает перволиговому "Агробизнесу" в Кубке Украины, команде, которая не провела ни одного официального матча в этом году, сыграла 120 минут и обыграла "Шахтер", забил мяч в дополнительное время. Наверное, сущий кошмар для болельщиков "Шахтера", как и для самой команды, так и для тренерского штаба. Никто ничего подобного и представить не мог, но вот такая реальность.

В другом матче "Динамо" тоже имело некоторые проблемы с "Колосом", но смогло в серии послематчевых пенальти пройти в полуфинал Кубка Украины, а "Шахтер" вот так уступил, и это, конечно, подняло волну негодования.

Ситуация, как и в любом футбольном кризисе классическая. Кто виноват? Как всегда говорят, виноват тренер, в таких ситуациях требуют его отставки, это классическая история, которую нужно принимать реальную как данность.

Почему так происходит? Было бы больше ясности, если бы ушли игроки или поменялся тренерский штаб, но все остались на своих местах. Казалось, что смена поколений проходит хорошо плюс ко всему Каштру использует гибко тактику.

Затем получилась история, в которой видно, что не все так гладко, как нам показалось. Ветераны где-то не тянут, а молодежи где-то не хватает.

Конечно, матч с "Агробизнесом" – это большой удар по "Шахтеру", который может аукнуться в Лиге Европы и в чемпионате Украины. Вопросов очень много. Что происходило дальше? После матча с "Агробизнесом" весь тренерский штаб "Шахтера" закрылся в отдельной комнате минут на двадцать. После такой ситуации, многие полагали, что Каштру может подать в отставку, но он не принял такое решение. После матча он Каштру взял всю вину на себя, он не сдается, он не опускает рук.

Мы понимаем, что в клубе "Шахтер" решение всегда остается за президентом Ринатом Ахметовым. Ахметов держит гроссмейстерскую паузу, он умеет ждать, умеет делать паузы в самых сложных ситуациях для того, чтобы принимать решение. На данный момент Ахметов не с какой-либо информацией ни к клубному руководству, ни к тренерскому штабу не вернулся", - сказал Денисов.