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Денисов: В Шахтере решение всегда остается за Ахметовым. Сейчас он держит паузу

Премьер-лига
(1 голосов)

Кажется, у Каштру остался последний шанс

Денисов: В Шахтере решение всегда остается за Ахметовым. Сейчас он держит паузу

shakhtar.com

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов после поражений от "Зари" и "Агробизнеса" поделился своим мнением о кризисе в "Шахтере".

"Поражение от "Зари" отбрасывает "Шахтер" на четыре очка от "Динамо" и это еще не все плохие новости. Буквально через несколько дней донецкая команда уступает перволиговому "Агробизнесу" в Кубке Украины, команде, которая не провела ни одного официального матча в этом году, сыграла 120 минут и обыграла "Шахтер", забил мяч в дополнительное время. Наверное, сущий кошмар для болельщиков "Шахтера", как и для самой команды, так и для тренерского штаба. Никто ничего подобного и представить не мог, но вот такая реальность.

В другом матче "Динамо" тоже имело некоторые проблемы с "Колосом", но смогло в серии послематчевых пенальти пройти в полуфинал Кубка Украины, а "Шахтер" вот так уступил, и это, конечно, подняло волну негодования.

Ситуация, как и в любом футбольном кризисе классическая. Кто виноват? Как всегда говорят, виноват тренер, в таких ситуациях требуют его отставки, это классическая история, которую нужно принимать реальную как данность.

Почему так происходит? Было бы больше ясности, если бы ушли игроки или поменялся тренерский штаб, но все остались на своих местах. Казалось, что смена поколений проходит хорошо плюс ко всему Каштру использует гибко тактику.

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Затем получилась история, в которой видно, что не все так гладко, как нам показалось. Ветераны где-то не тянут, а молодежи где-то не хватает.

Конечно, матч с "Агробизнесом" – это большой удар по "Шахтеру", который может аукнуться в Лиге Европы и в чемпионате Украины. Вопросов очень много. Что происходило дальше? После матча с "Агробизнесом" весь тренерский штаб "Шахтера" закрылся в отдельной комнате минут на двадцать. После такой ситуации, многие полагали, что Каштру может подать в отставку, но он не принял такое решение. После матча он Каштру взял всю вину на себя, он не сдается, он не опускает рук.

Мы понимаем, что в клубе "Шахтер" решение всегда остается за президентом Ринатом Ахметовым. Ахметов держит гроссмейстерскую паузу, он умеет ждать, умеет делать паузы в самых сложных ситуациях для того, чтобы принимать решение. На данный момент Ахметов не с какой-либо информацией ни к клубному руководству, ни к тренерскому штабу не вернулся", - сказал Денисов.

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В статье: Ринат Ахметов Александр Денисов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Dimoncho (Kharkiv)
05.03.2021 в 16:53
Честно, не пойму в чем вообще проблема? Вылетели из никому не нужного турнира играя молодняком. И что? Главное, что в ЛЧ/ЛЕ достойно выглядят, а в УПЛ еще вся борьба впереди
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-1
Joyce (Donetsk)
05.03.2021 в 16:34
Что-то долго держит паузу РЛА. Каштру виноват, прежде всего, в отсутствии мотивации и/или неспособности хотя бы поддерживать прежний уровень у ряда игроков. А таких - половина основы. Поэтому в ближайшие 2-3 года есть смысл заняться созданием новой команды, а не мечтать, напялив розовые линзы, о победах в Европе. Хочу верить, что в ШД наступил системный кризис, а не сериал фейковых матчей. Вот матчи с Ромой и дадут ответ на вопрос, имеем ли мы дело с кризисом или еще с чем-либо невнятным ради поддержания интриги в ЧУ/КУ.
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Kolibri (Киевоград)
05.03.2021 в 16:31
Лосось
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