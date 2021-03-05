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Надо показать, кто мужик, а кто - нет - Срна рассказал о кризисе в Шахтере
Дарио говорит, что никаких конфликтов в раздевалке горняков нет
shakhtar.com
Директор по футболу "
- После игры с "Агробизнесом" мы говорили о том, что надо глубоко анализировать ситуацию, что и как нам надо сделать, чтобы выйти из кризиса. Разговора об отставке не было. Мистер сказал, что всем нужно подумать о том, что делаем хорошо, а что - плохо. То, что случается сегодня, это нехорошо, это не тот "Шахтер". Это не тот результат, который хотят наши болельщики и наш президент.
- Было общение с президентом клуба Ринатом Ахметовым по последним событиям?
- Не было общения с президентом клуба.
- Вам понятно, что надо лечить?
- Это вопрос, на который нет ответа. Если бы мы знали причину, то мы бы давным-давно этим занимались. Результат и игра "Шахтера" давит на тренерский штаб и футболистов. Чтобы выйти из этой ситуации, надо показать, кто мужик, а кто - нет.
Надеемся, что уже завтра мы увидим какую-то реакцию (речь о матче "Олимпик" - "Шахтер" - прим.). У всех клубов бывают непростые времена. С этим надо бороться.
- Есть проблема в раздевалке?
- Много пишут об этом. Это неправда. Никакого конфликта нет и никогда не будет. "Шахтер" - большой клуб и большая семья. Конкретных конфликтов не было.
- В Ютубе несколько раз поднималась тема, что по ходу матча с "Рухом"
- Я хочу, чтобы у нас такие конфликты были постоянно. Вот это мой ответ.
- А в чем это заключается?
- Потому что это не конфликт. Много дезинформации в СМИ. Это неправда. Марлос не конфликтный человек, Мистер - тоже. Никакого там конфликта не было. Я вам отвечаю.
- Как в таком настроении подготовится к "Роме" и не проиграть марафон за чемпионство?
- Я больше переживаю за чемпионат, чем за "Рому". Нам надо показывать игру и характер с "Олимпиком", "Агробизнесом", "Десной". А на "Рому" будет хороший настрой, я не сомневаюсь в этом.
- Потому что Фонсека?
- Нет, потому что Лига Европы. При чем тут Фонсека? Это большой соперник, большая игра. Будет много людей на стадионе.
Когда я говорю о чемпионате, я имею в виду попадание в Лигу чемпионов. Именно там должен играть "Шахтер".
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