Кополовец: У Милевского были дорогие машины, красивые женщины, а сейчас он в Минае

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал об адаптации в команде форварда Артема Милевского .

"Милевский – шикарный футболист. На мой взгляд, игрокам "Миная" повезло, что они играют с таким футболистом. Где они могли бы видеть Артема Милевского? В телевизоре. Майами, Ferrari, Lamborghini, красивые женщины... Это же реально так, а сейчас он в нашей команде.

Все думают, что он где-то высоко, а он обычный человек. Он на своем примере показывает, чего можно достигать в футболе, какие деньги можно зарабатывать. Открытый человек с открытой душой. Единственное, о чем я жалею, что не знал Милю раньше, хотя бы в Майами меня свозил", – сказал Кополовец.

Напомним, что Милевский пришел в "Минай" в зимнее трансферное окно. Сыграл два матча, но результативными действиями пока не отмечался.