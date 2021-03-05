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Кополовец: У Милевского были дорогие машины, красивые женщины, а сейчас он в Минае

Премьер-лига
(1 голосов)

Миля показывает игрокам Миная, чего можно достигать в футболе

Кополовец: У Милевского были дорогие машины, красивые женщины, а сейчас он в Минае

Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал об адаптации в команде форварда Артема Милевского.

"Милевский – шикарный футболист. На мой взгляд, игрокам "Миная" повезло, что они играют с таким футболистом. Где они могли бы видеть Артема Милевского? В телевизоре. Майами, Ferrari, Lamborghini, красивые женщины... Это же реально так, а сейчас он в нашей команде.

Все думают, что он где-то высоко, а он обычный человек. Он на своем примере показывает, чего можно достигать в футболе, какие деньги можно зарабатывать. Открытый человек с открытой душой. Единственное, о чем я жалею, что не знал Милю раньше, хотя бы в Майами меня свозил", – сказал Кополовец.

Напомним, что Милевский пришел в "Минай" в зимнее трансферное окно. Сыграл два матча, но результативными действиями пока не отмечался.

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В статье: Артем Милевский Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (5)
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Dnepr-75 (Днiпро)
05.03.2021 в 18:02
Были машины..., сейчас что на Таврии ездит и подруга на вокзале биляши продаёт?
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0
0
янковский ян (Запорожье)
05.03.2021 в 17:51
Как то очень двояко его фраза звучит. Очень двояко
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0
0
Wertu098 (8-2 -красота)
05.03.2021 в 17:50
Багатьом і не снилося ,те що Міля бачив ,мав і яких тьолок трахав.Жив в своє задоволення.Життя одне,і жити треба так щоб получати задоволенння.А ви далі лийте своє гівно ,лиш не подавіться!..пхахахаха
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0
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
05.03.2021 в 17:23
Какая маями иды в церковь, в любом ганделыке таких Милей встретить можно
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+4
-2
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Prideman (Lviv)
05.03.2021 в 17:08
пити менше треба
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+3
0


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