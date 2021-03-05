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Кополовец: У Милевского были дорогие машины, красивые женщины, а сейчас он в Минае
Миля показывает игрокам Миная, чего можно достигать в футболе
Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал об адаптации в команде форварда
"Милевский – шикарный футболист. На мой взгляд, игрокам "Миная" повезло, что они играют с таким футболистом. Где они могли бы видеть Артема Милевского? В телевизоре. Майами, Ferrari, Lamborghini, красивые женщины... Это же реально так, а сейчас он в нашей команде.
Все думают, что он где-то высоко, а он обычный человек. Он на своем примере показывает, чего можно достигать в футболе, какие деньги можно зарабатывать. Открытый человек с открытой душой. Единственное, о чем я жалею, что не знал Милю раньше, хотя бы в Майами меня свозил", – сказал Кополовец.
Напомним, что Милевский пришел в "Минай" в зимнее трансферное окно. Сыграл два матча, но результативными действиями пока не отмечался.
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