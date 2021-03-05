  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Колоса пообещал Селезневу устроить встречу с Костышиным - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Колоса пообещал Селезневу устроить встречу с Костышиным - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Но пока что встреча не состоялась

Президент Колоса пообещал Селезневу устроить встречу с Костышиным - источник

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о ситуации с форвардом "Колоса" Евгением Селезневым, которого отчислили из команды за нарушение режима.

"У Селезнева было общение с президентом клуба. Насколько я понимаю, стороны услышали и поняли друг друга. Поняли и простили. Буквально перед матчем "Динамо" - "Колос" президент пообещал, что устроит встречу Селезнева с тренером Русланом Костышиным.

Они получат шанс объясниться, что, возможно, даст шанс ему вернуться. Встреча должна была пройти в четверг, но после матча драматичного в Кубке встреча не состоялась.

Селезнев ждет встречи, хочет играть", - сказал Денисов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Руслан Костышин Александр Денисов Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
05.03.2021 в 19:35
Перед тренером панты про колотил,через голову тренера перепрыгнул. О какой встречи с тренером,может иди речь??? Как раз тот случай,когда Президенту клуба не надо влазить в это. Тем более что кроме головняков ничего другого в лице Селезнёва команда не увидит.
Ответить
+6
0
Саня Лиман (Днепр)
05.03.2021 в 18:33
Без полезный футболист.Но при пробити пеналейс Динамо может и пригодился.
Ответить
0
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.03.2021 в 19:35
При чем Динамо? Селезень влюблен в Шахтер, и нападающий там тоже надо.
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.03.2021 в 18:29
По высказыванию Денисова президент клуба "понял и простил" Селезнева, а теперь "давит" на гл. тренера? Главное, чтобы не было такого: или ты - или он... Желаю Костышину принять верное для себя и команды решение. Такой игрок не решит проблемы команды, а только свои личные. (как не вспомнить историю Гомеса в "Аталанте")
Ответить
+4
0
Djon (Киев)
05.03.2021 в 18:26
Зустрінуться, посидять випьють. Може до чогось домовляться.
Ответить
+2
-5
avatar
Американец 2000
05.03.2021 в 17:55
Зачем этот деб...л команде ???
Ответить
+9
-1
янковский ян (Запорожье)
05.03.2021 в 17:54
Ну какая встреча. Если тренер не хочет с ним работать. Зачем ему разлагать коллектив изнутри.
Ответить
+14
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...