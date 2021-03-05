Президент Колоса пообещал Селезневу устроить встречу с Костышиным - источник

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о ситуации с форвардом " Колоса " Евгением Селезневым, которого отчислили из команды за нарушение режима.

"У Селезнева было общение с президентом клуба. Насколько я понимаю, стороны услышали и поняли друг друга. Поняли и простили. Буквально перед матчем "Динамо" - "Колос" президент пообещал, что устроит встречу Селезнева с тренером Русланом Костышиным.

Они получат шанс объясниться, что, возможно, даст шанс ему вернуться. Встреча должна была пройти в четверг, но после матча драматичного в Кубке встреча не состоялась.

Селезнев ждет встречи, хочет играть", - сказал Денисов.