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Президент Колоса пообещал Селезневу устроить встречу с Костышиным - источник
Но пока что встреча не состоялась
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о ситуации с форвардом "
"У Селезнева было общение с президентом клуба. Насколько я понимаю, стороны услышали и поняли друг друга. Поняли и простили. Буквально перед матчем "Динамо" - "Колос" президент пообещал, что устроит встречу Селезнева с тренером Русланом Костышиным.
Они получат шанс объясниться, что, возможно, даст шанс ему вернуться. Встреча должна была пройти в четверг, но после матча драматичного в Кубке встреча не состоялась.
Селезнев ждет встречи, хочет играть", - сказал Денисов.
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