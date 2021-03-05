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Судаков: Задача Шахтера - выиграть чемпионат. Продолжаем работать
Горняки готовятся к матчу с Олимпиком
Полузащитник "
"В первую очередь нам важно реабилитироваться после матчей с "Агробизнесом" и "Зарей" – перед болельщиками, перед всеми, и перед собой в том числе.
Понимаем, что это не тот "Шахтер" и не те результаты, которые мы должны были показывать. Наша задача – выиграть чемпионат. Продолжаем работать", - сказал Судаков.
Напомним, что матч "Олимпик" - "Шахтер" состоится в субботу 6 марта и начнется в 17:00.
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