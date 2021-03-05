Судаков: Задача Шахтера - выиграть чемпионат. Продолжаем работать

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ с "Олимпиком".

"В первую очередь нам важно реабилитироваться после матчей с "Агробизнесом" и "Зарей" – перед болельщиками, перед всеми, и перед собой в том числе.

Понимаем, что это не тот "Шахтер" и не те результаты, которые мы должны были показывать. Наша задача – выиграть чемпионат. Продолжаем работать", - сказал Судаков.