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Судаков: Задача Шахтера - выиграть чемпионат. Продолжаем работать

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки готовятся к матчу с Олимпиком

Судаков: Задача Шахтера - выиграть чемпионат. Продолжаем работать

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ с "Олимпиком".

"В первую очередь нам важно реабилитироваться после матчей с "Агробизнесом" и "Зарей" – перед болельщиками, перед всеми, и перед собой в том числе.

Понимаем, что это не тот "Шахтер" и не те результаты, которые мы должны были показывать. Наша задача – выиграть чемпионат. Продолжаем работать", - сказал Судаков.

Напомним, что матч "Олимпик" - "Шахтер" состоится в субботу 6 марта и начнется в 17:00.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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Comment06 (Украина)
05.03.2021 в 19:57
Твоя задача- попадать в ворота с 1м.
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0
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c99baf (Харьков)
05.03.2021 в 19:24
Задача была выиграть КУ и ЧУ,шо теперь?
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0
0
Acsakal (Kharkov)
05.03.2021 в 19:31
Ще було завдання виграти КУЄФА. Зараз на одне завдання менше. Далі буде менше на 2...
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+1
0
c99baf (Харьков)
05.03.2021 в 20:31
Задача была как можно дальше пройти в ЛЕ...
0
0
Acsakal (Kharkov)
05.03.2021 в 20:46
Ні. Після виходу на плейофф ЛЄ і під дією від перемог над Реалом говорили саме, що "настав час знову взяти кубок".
0
0


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