Хавбек Миная уверен, что в матче с Динамо есть шанс зацепиться за очки

Полузащитник " Миная " Александр Петрусенко, который является воспитанником киевского "Динамо", поделился ожиданиями от матча с киевской командой.

"Мотивирован ли на эту игру? Как и на все - надо выходить и выполнять свою работу. Думаю, что есть шанс зацепиться за очки. Приятно будет сыграть в таком матче.

Что помню за время, проведенное в "Динамо"? Особенно приятно вспоминать как в составе "Динамо" U-19 играли в Юношеской Лиге чемпионов. У нас тогда хорошая команду была, дошли до 1/8 финала, где проиграли "Аяксу". Я очень благодарен этому клубу за все, что они сделали для меня", - сказал Пертусенко.