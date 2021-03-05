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Хавбек Миная уверен, что в матче с Динамо есть шанс зацепиться за очки
Александр Петрусенко - воспитанник Динамо
dynamomania.com
Полузащитник "
"Мотивирован ли на эту игру? Как и на все - надо выходить и выполнять свою работу. Думаю, что есть шанс зацепиться за очки. Приятно будет сыграть в таком матче.
Что помню за время, проведенное в "Динамо"? Особенно приятно вспоминать как в составе "Динамо" U-19 играли в Юношеской Лиге чемпионов. У нас тогда хорошая команду была, дошли до 1/8 финала, где проиграли "Аяксу". Я очень благодарен этому клубу за все, что они сделали для меня", - сказал Пертусенко.
Напомним, что матч 17-го утра УПЛ "Динамо" - "Минай" состоится в воскресенье 7 марта и начнется в 14:00.
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