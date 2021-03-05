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Матч Динамо - Минай перенесен из Ужгорода в Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Причина переноса - ухудшение эпидемиологической ситуации на Закарпатье

Матч Динамо - Минай перенесен из Ужгорода в Киев

Новина українською

Матч 17-го тура УПЛ "Динамо" – "Минай" состоится в Киеве и пройдет на НСК "Олимпийский".

Такое решение приняла Дирекция УПЛ в связи с ухудшение эпидемиологической ситуации на Закарпатье и руководствуясь общей договоренностью сторон.

Начало встречи в 14:00.

Напомним, что матч команд в первом круге также прошел в Киеве. Тогда киевляне попросили закарпатский клуб перенести матч в столицу (хозяином поля был "Минай") для лучшей подготовки к матчам ЛЧ. "Минай" пошел навтсречу "Динамо", при условии, что матч второго круга состоится в Ужгороде.

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (14)
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Лекарь (село Дарница)
05.03.2021 в 19:44
Не нравится мне это. Зачем перенос? Пусть играют, где надо было, но без зрителей. Зато теперь начали писдешь.
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+4
0
avatar
satellite (Харьков)
05.03.2021 в 19:37
ЦИРК!!!
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+3
-1
Oлeкcин (Н.)
05.03.2021 в 19:22
Унитазники уже даже не пытаются прикрывать свои махинации, предлагая хотя бы для приличия нейтральные поля.
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+3
-4
avatar
waleo (Киев)
05.03.2021 в 19:54
тут про Динамо, а не Шахтер
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+2
-3
octavi4 (Warszawa)
05.03.2021 в 19:15
Ахахах)))))))))) чем ближе конец сезона, тем смешнее становится
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+3
-2
Oлeкcин (Н.)
05.03.2021 в 19:23
Уркисята устали после игры с грозным Колосом, и ехать на Закарпатье - большой риск.
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+2
-4
IhorSt (Львів)
05.03.2021 в 19:02
Альо, гараж. А ви не зубули, як Шахта 3 пойнти взагалі без гри отримала? І тут я не про Арендовець. От вже справді "чия б мичала"....
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+6
-2
krakow (Херсон)
05.03.2021 в 19:29
А,если я ,условный болельщик "Десны",или "Ворсклы",то меня это должно успокоить и устроить? От вы смешные,в своей "логике"... Извечный вопрос.Кто из "грандов",говнистее.
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+2
-1
Oлeкcин (Н.)
05.03.2021 в 21:04
У свидетелей Суркиса все просто - или ты за них, или против, третьего не дано!
0
-1
Одіссей (Донецьк)
05.03.2021 в 18:50
А чего не на Динамо ...он же для Динамо гостевой.
Ответить
+1
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.03.2021 в 18:43
( )
Ответить
+1
-1
aleks68
05.03.2021 в 18:36
всё для динамо и дедушки.потом динамовские гамадрилы воют что ахметов всё купил.кроме киева сыграть больше негде?тепличные условия для .....
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+2
-5
avatar
waleo (Киев)
05.03.2021 в 18:42
поплачь, поплачь оно легче станет.
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+4
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
05.03.2021 в 19:15
Очень плохо,надо технарь Минаю было дать,как Ингульцу,это было бы по ахметовски)))
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+4
-3


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