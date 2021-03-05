Матч Динамо - Минай перенесен из Ужгорода в Киев

Матч 17-го тура УПЛ "Динамо" – "Минай" состоится в Киеве и пройдет на НСК "Олимпийский".

Такое решение приняла Дирекция УПЛ в связи с ухудшение эпидемиологической ситуации на Закарпатье и руководствуясь общей договоренностью сторон.

Начало встречи в 14:00.

Напомним, что матч команд в первом круге также прошел в Киеве. Тогда киевляне попросили закарпатский клуб перенести матч в столицу (хозяином поля был "Минай") для лучшей подготовки к матчам ЛЧ. "Минай" пошел навтсречу "Динамо", при условии, что матч второго круга состоится в Ужгороде.