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Мариуполь - Ворскла: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Приазовцы проведут домашний матч на поле соперника

Мариуполь - Ворскла: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Новина українською

Следите за игрой УПЛ вместе с аудио трансляцией на канале Подкасты UA-Футбол. Клацайте на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима, который начнется в 13:55! Комментатор - Георгий Грошев.

Мариуполь продолжает все свои матчи проводить на выезде, а сейчас у команды Остапа Маркевича еще и шестиматчевая серия без побед в официальных играх. Полтавчане нынче занимают пятую строчку и отстают от третьего места всего на четыре балла. В минувшие выходные Ворскла одержала первую в 2021 году победу в УПЛ. Продолжат подопечные Юрия Максимова положительную серию?

Читайте такжеМариуполь - Ворскла: текстовый онлайн

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Подкасты UA-Футбол
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