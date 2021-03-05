Мариуполь - Ворскла: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Следите за игрой УПЛ вместе с аудио трансляцией на канале Подкасты UA-Футбол. Клацайте на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима, который начнется в 13:55! Комментатор - Георгий Грошев.

Мариуполь продолжает все свои матчи проводить на выезде, а сейчас у команды Остапа Маркевича еще и шестиматчевая серия без побед в официальных играх. Полтавчане нынче занимают пятую строчку и отстают от третьего места всего на четыре балла. В минувшие выходные Ворскла одержала первую в 2021 году победу в УПЛ. Продолжат подопечные Юрия Максимова положительную серию?